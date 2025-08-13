Ethan Guo: el influencer que pasó 45 días atrapado en la Antártida y su final | VIDEO

El joven piloto e influencer Ethan Guo, de apenas 19 años, puso fin a una de las experiencias más extremas y mediáticas de su vida: quedar atrapado durante semanas en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Tras casi mes y medio de incertidumbre en la Antártida, un tribunal chileno autorizó su salida, aunque no sin consecuencias.

¿Qué resolvió la justicia sobre el influencer Ethan Guo?

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas aceptó suspender el proceso judicial en su contra, imponiéndole la prohibición de ingresar a Chile por tres años y la obligación de donar 30.000 dólares a la Fundación Nuestros Hijos, que apoya a menores con cáncer. Con esta decisión, el caso quedó cerrado y Guo recuperó la libertad de movimiento.

¿Cómo comenzó el viaje del influencer Ethan Guo?

Su aventura arrancó en septiembre de 2024, con el objetivo de convertirse en la persona más joven en sobrevolar los siete continentes en solitario. El reto incluía recorrer más de 80.000 kilómetros en 100 días, pasando por 60 países y con una causa solidaria: recaudar un millón de dólares para la investigación del cáncer infantil, inspirada por la enfermedad de un familiar.

¿Por qué el influencer Ethan Guo terminó en problemas en Chile?

El 28 de junio, durante su travesía, Guo aterrizó en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martín, en la isla Rey Jorge, territorio antártico administrado por Chile. Las autoridades lo acusaron de modificar sin permiso su plan de vuelo y de proporcionar información falsa, lo que derivó en su detención y posterior retención en la Base Presidente Frei Montalva.

Influencer Ethan Guo: la verdad detrás de sus 45 días atrapado en la Antártida

¿Cuál fue la defensa del influencer Ethan Guo?

Su abogado aseguró que el itinerario fue modificado con la aprobación verbal de un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile. Según la defensa, existían grabaciones y mensajes que respaldaban su versión y demostraban que actuó “de buena fe”, sin poner en riesgo la aeronave ni incumplir normas penales.

¿Qué sigue para el influencer Ethan Guo?

Aunque el episodio truncó su récord y lo obligó a detener su ruta por más de 45 días, Guo ahora puede retomar los controles de su avioneta Cessna 182Q. Sin embargo, su hazaña queda marcada por este incidente, que desató un intenso debate sobre los permisos de vuelo en una de las zonas más reguladas del planeta. Lo que aún no ha revelado es si retomará su misión de completar la vuelta al mundo o si pondrá fin, al menos por ahora, a su aventura.