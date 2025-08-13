Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yuri Buenaventura despidió a Miguel Uribe con una emotiva interpretación de ‘El Guerrero’

Yuri Buenaventura rindió homenaje a Miguel Uribe interpretando ‘El Guerrero’ durante sus exequias en la Catedral Primada de Bogotá.

Tatiana Munevar Villamil
La Catedral Primada de Bogotá fue escenario de un momento cargado de emoción y solemnidad, cuando la voz de Yuri Buenaventura llenó el templo con la interpretación de El Guerrero, pieza que Miguel Uribe Turbay había llevado en su corazón durante años. La despedida del exsenador y exprecandidato presidencial estuvo envuelta en silencios profundos, lágrimas y el sonido del maestro vallecaucano.

¿Cómo llegó Yuri Buenaventura a despedir a Miguel Uribe?

La familia de Miguel Uribe fue quien invitó al reconocido intérprete a participar en las honras fúnebres. El artista viajó desde París para cumplir con el homenaje, aceptando la propuesta de rendir tributo a través de la música que tanto significó para el político. Antes de que iniciara la misa, María Carolina Hoyos, hermana del fallecido, confirmó la presencia del músico y expresó el agradecimiento por su gesto.

¿Qué mensaje dejó Yuri Buenaventura sobre Miguel Uribe?

Durante la ceremonia y en posteriores declaraciones, Buenaventura habló con sinceridad y afecto. Recordó a Miguel como un hombre joven, entusiasta, inteligente y amante de la música. Contó que en varias conversaciones, el exsenador le expresaba su admiración por El Guerrero, canción que lo acompañó en diferentes etapas de su vida.

¿Cuál es el significado de ‘El Guerrero’ para Yuri Buenaventura?

El maestro explicó que esta obra no es solo una melodía, sino una representación de la lucha cotidiana de quienes trabajan y persisten en medio de las dificultades. Para él, “guerrero” es cualquier persona que enfrenta su día con dignidad, desde un trabajador en una oficina hasta una vendedora en la calle. Según sus palabras, interpretar la pieza para Miguel Uribe fue también un tributo a todas las vidas truncadas en el país.

¿Qué reflexión dejó Yuri Buenaventura?

El músico pidió que la muerte de Miguel Uribe sea un punto de quiebre frente a la intolerancia y la violencia política. Insistió en que las diferencias de pensamiento nunca deberían justificar la agresión. Además, lamentó que miles de víctimas sufran la misma realidad sin que el país se detenga a reconocerlas.

¿Cómo se vivió el último adiós a Miguel Uribe?

El acto religioso reunió a familiares, amigos y figuras políticas que quisieron acompañar el sepelio. La interpretación de Buenaventura, que cerró la misa, fue recibida con un prolongado aplauso en medio de un ambiente de profundo respeto. Tras la ceremonia, el cortejo partió hacia el Cementerio Central, donde se dio sepultura al dirigente.

