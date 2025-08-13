Falleció el cantante Nobuo Yamada, voz icónica de ‘Los Caballeros del Zodiaco’

El mundo del anime y la música está de luto. Nobuo Yamada, conocido como NoB, la emblemática voz detrás del icónico tema “Pegasus Fantasy” de Los Caballeros del Zodiaco, falleció a los 61 años. Su muerte, confirmada por la agencia MOJOST, se produjo tras una lucha contra el cáncer de riñón. Durante décadas, Nobuo conquistó a seguidores con su energía y talento, dejando una huella imborrable en la cultura del anime.

¿Cómo enfrentó Nobuo Yamada su enfermedad?

Desde febrero de este año, Yamada había compartido públicamente que padecía cáncer renal desde hacía siete años. A pesar de un pronóstico médico que le daba solo cinco años de vida, el cantante no se detuvo y continuó dedicándose a la música. MOJOST confirmó que, durante este tiempo, Nobuo recibió tratamientos de radioterapia y se mantuvo activo, incluso reflexionando sobre sus arreglos musicales hasta sus últimos días.

¿Qué significa Nobuo Yamada para los fans de Saint Seiya?

Para quienes crecieron siguiendo Saint Seiya, la voz de Nobuo Yamada es sinónimo de nostalgia y emoción. Su interpretación de “Pegasus Fantasy” y “Blue Forever” con la banda MAKE-UP marcó el inicio y el cierre del anime original, consolidándolo como una figura indispensable en la historia musical de la serie. Incluso los fanáticos latinoamericanos pudieron disfrutar de su talento durante el concierto Pegasus Fantasy II Symphonic Experience en 2023, aunque tuvo que cancelar su presentación en México por su enfermedad.

¿Qué otros proyectos musicales destacan en la carrera de Nobuo Yamada?

Más allá de Saint Seiya, Nobuo brilló en el mundo del tokusatsu y otros animes, participando en producciones como Kemono Michi: Rise Up, GoGo Sentai Boukenger, Tensou Sentai Goseiger y Kamen Rider Amazons: Last Judgement. Su voz también se unió a colaboraciones con Shōko Nakagawa y Kobayashi, consolidando su influencia más allá de Japón.

¿Cómo será la despedida de Nobuo Yamada?

La familia de Nobuo realizó un funeral privado siguiendo su deseo y pidió a los seguidores evitar visitar su domicilio. No obstante, MOJOST anunció que se organizará una celebración especial para los fans, con detalles que se compartirán próximamente. La agencia agradeció el cariño y respeto mostrado durante su vida y lamentó la pérdida de un artista que emocionó a generaciones con su voz.

Nobuo debutó como vocalista de MAKE-UP y rápidamente se convirtió en un referente dentro del anime y la música japonesa. Su perseverancia frente a la enfermedad y su dedicación a los escenarios lo convirtieron en un ejemplo de resiliencia artística. Hoy, su legado sigue vivo cada vez que alguien canta a todo pulmón “Pegasus Fantasy”, recordando el talento de un artista incomparable.