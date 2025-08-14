Esposo de Cintia Cossio derrite corazones con foto inédita de su primer hijo recién nacido

Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, enterneció a sus seguidores en redes al compartir una foto de su primer hijo, Thiago, cuando era recién nacido, en medio de la espera de su segundo bebé, quien está próximo a nacer.

Así lucía el primer hijo de Cintia Cossio cuando era un recién nacido

En una reciente publicación en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhoan López, esposo de la reconocida creadora de contenido Cintia Cossio, compartió una inédita fotografía de su primer hijo Thiago cuando era apenas un recién nacido.

López comentó que el pequeño tenía solo dos días de nacido cuando decidió tomarle aquella imagen, la cual ahora presume en sus redes sociales y que le trae lindos recuerdos de esa época especial.

Cabe destacar que actualmente Thiago tiene 10 años y está a punto de asumir el rol de hermano mayor, ya que su hermano menor nacerá en los próximos días de agosto de este año.

¿Cuándo nacerá el segundo hijo de Cintia Cossio y Jhoan López? Esto es lo que se sabe

Hace pocos días, Cintia Cossio compartió imágenes de sus últimos controles prenatales para asegurarse de que todo esté en orden y que el nacimiento de su hijo ocurra sin contratiempos.

El parto estaría programado para los próximos días de agosto, momento en el que la pareja podrá darle la bienvenida y tenerlo en sus brazos tras nueve meses de espera.

Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad que confirme la llegada del pequeño, un acontecimiento que ha generado gran emoción y que llega en una etapa importante para la relación de los creadores de contenido.

Sin duda, la llegada de este nuevo integrante a la familia López Cossio marcará un antes y un después en la vida de Cintia y Jhoan, quienes, tras una ruptura amorosa meses atrás y la pérdida de un hijo años atrás, lograron superar los obstáculos que hoy los tienen más unidos que nunca.