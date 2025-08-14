Así luce la hija mayor de Edwin Cardona que conquista las redes

Edwin Cardona, reconocido jugador de Atlético Nacional, se convirtió en tendencia tras fallar dos penaltis contra São Paulo en Medellín. Sin embargo, ahora acapara la atención por su guapa hija Ana Cardona y la extraña historia que circula en redes sociales sobre la edad en la que fue concebida.

¿Edwin Cardona tuvo a su primera hija a los 11 años?

Aunque el futbolista profesional tiene varios hijos, es su hija mayor la que se ha convertido en tendencia en redes sociales, no solo por su belleza, sino también por la edad en que supuestamente fue concebida.

Según información que circula en redes sociales, Cardona habría tenido a su hija mayor cuando él tenía apenas 11 años. El rumor surgió luego de que se difundiera una imagen en la que el deportista felicitaba a su hija por su cumpleaños número 21, lo que sorprendió a muchos, considerando que él tiene 32 años, según información disponible en Internet.

Sin embargo, ni Cardona ni su esposa han confirmado esta información, por lo que podría tratarse únicamente de rumores.

Mientras tanto, los usuarios en redes continúan especulando sobre la sorprendente historia de su hija mayor.

¿Quién es la hija de Edwin Cardona?

Ana Cardona, la hija mayor de Edwin Cardona, se convirtió en tendencia en redes sociales después de que su padre fuera noticia por fallar dos penales en el reciente enfrentamiento contra São Paulo en Medellín.

Según información compartida en sus redes sociales, Ana continuó sus estudios universitarios en la Universidad La Gran Colombia y actualmente se desempeña como creadora de contenido digital e influenciadora.

Además, la joven, quien también presume de ser bilingüe, habría seguido los pasos de su padre: en 2019 jugó fútbol en un equipo femenino.

Con una combinación de talento, presencia en redes y pasión por el fútbol, Ana Cardona demuestra que está construyendo su propio camino, dejando claro que su nombre también puede brillar por méritos propios.