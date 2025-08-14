Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hija de Karina García reaccionó a la salida de prisión de SMAYV, papá de Valentino

Isabella, hija de Karina García, compartió la noticia de la salida de la cárcel de SMAYV, el papá de su hermano menor, Valentino.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isabella Vargas reaccionó a salida de la cárcel de Smayv
Smayv, expareja de Karina García salió de prisión. (Fotos Canal RCN)

En las últimas horas se conoció que Santiago Mesa, conocido SMAYV, expareja de Karina García y padre de su hijo menor fue liberado de prisión.

¿Cómo se reveló que SMAYV, expareja de Karina García, salió de la cárcel?

Fue el mismo artista SMAYV quien a través de sus redes sociales les reveló a sus seguidores con un carrusel de fotografías y mensaje que había salido de prisión.

He pasado por lo más hostil que un ser humano puede pasar ¡¡CUIDADO!! Porque la entrada es fácil pero difícil la salida…

El cantante reveló que ya se encontraba en su casa tras vivir un proceso complicado con la justicia que no le deseaba a nadie y que lo había hecho pasar por los peores días de su vida.

Gracias a Dios ya estoy en casa, sigo en el proceso, pero Dios sabe lo bueno que he sido, lo real de corazón y más temprano que tarde tendré mi libertad absoluta.

SMAYV dejó claro que aunque no ha terminado su proceso legal, por el momento tiene libertad condicional, eso sí, dejó claro que nunca en la vida quiere volver a pasar por algo parecido.

Vengo más fuerte que nunca, con las ganas de ese niño de 15 años que soñaba y sueña con devorarse el mundo.

SMAYV, ex de Karina García fue detenido
EXpareja de Karina García salió de la cárcel. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cómo reaccionó Isabella Varas, la hija mayor de Karina García a la salida de prisión de SMAYV?

SMAYV les reveló a sus seguidores algunas imágenes que se tomó en su paso por la cárcel, en donde se mostraba bastante afectado a nivel emocional.

Precisamente, el artista dejó un mensaje de agradecimiento para sus seguidores y familiares que lo apoyaron durante esta compleja situación.

Como era de esperarse los comentarios y reacciones no se han hecho esperar, precisamente, la hija mayor de Karina García, Isabella Vargas, fue una de las personas en reaccionar.

Aunque SMAYV no es su papá, la hija de Karina compartió la noticia de su liberación en su cuenta de Instagram demostrando así su alegría por la liberación de la expareja de su mamá.

¿Por qué el cantante Smayv, papá del hijo de Karina García estaba en la cárcel?

Semanas atrás tomó fuerza un rumor que indicaba que el cantante SMAYV había sido arrestado tras ser encontrado portando un arm* de manera ilegal.

Ante el revuelo que generó esta información en redes, el equipo legal del cantante lanzó un comunicado en el que confirmaba que SMAYV había sido detenido el pasado 22 de junio por las autoridades en medio de un procedimiento de requisa en Medellín.

Aunque no confirmaban que el artista estaba en prisión, sí dejaban claro el problema que había tenido. Por lo que hasta ahora tras su liberación se confirmó que sí estuvo en prisión.

