Expareja de Karina García y padre de su hijo salió de la cárcel: compartió emotivo mensaje
Smayv, expareja de Karina García y padre de su hijo, fue dejado en libertad tras pasar una temporada en la cárcel.
Santiago Mesa Velásquez, mejor conocido como ‘Smayv’, fue dejado en libertad tras pasar una temporada en la cárcel. La expareja de Karina García y padre de su hijo Valentino, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales con la que confirmó la noticia.
¿Por qué ‘Smayv’, ex de Karina García y padre de su hijo, fue enviado a la cárcel?
Según información revelada por el equipo legal de ‘Smayv’, la razón por la que el artista fue detenido por las autoridades se debió a que durante un procedimiento de requisa en el barrio Boyacá Las Brisas en Medellín fue encontrado con un *rma. Sin embargo, aseguraron que esta no era de su propiedad.
“Nuestro cliente no es propietario del arm*, ni tenía intención de portarla o utilizarla”.
Así mismo desmintieron que ‘Smayv’ haya participado de alguna riña o altercado, como algunos medios de comunicación lo afirmaron en su momento.
Además, invitaron a que no fuera difundida información no verificada sobre la situación del hombre y dejaron abierta la posibilidad de ser contactados para resolver las dudas ocasionadas.
¿Smayv fue dejado en libertad tras pasar varios días privado de la libertad?
Hace pocas horas ‘Smayv’ reapareció por medio de sus redes sociales con una publicación que tomó por sorpresa a sus seguidores, pues en esta confirmó que efectivamente sí había sido enviado a un centro penitenciario tras este suceso.
Según comentó el joven artista, sus días privado de la libertad no fueron nada agradables pese a tener el apoyo de amigos y familiares, además de aquellas personas que conoció estando dentro del centro penitenciario.
Smayv envió un reflexivo mensaje en el que destacó lo fácil que era quedar privado de la libertad y lo difícil que es recuperarla.
“Eh pasado por lo más hostil que un ser humano puede pasar. ¡¡CUIDADO!! por qué la entrada es fácil pero difícil la salida”.
Así mismo prometió que en los próximos días revelaría más detalles de todo lo sucedido y lo que tuvo que atravesar por un error.
“Vengo más fuerte que nunca, con las ganas de ese niño de 15 años que soñaba y sueña con devorarse el mundo. Pronto los detalles de todo este caos. Dios los bendiga a todos”.