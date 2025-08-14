Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La clave de Antonio Banderas para vivir su mejor momento a los 65 años

A sus 65 años, Antonio Banderas revela los hábitos y la filosofía que lo han llevado a disfrutar su mejor momento personal.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
A sus 65 años, Antonio Banderas se mantiene en forma física y mental.
Antonio Banderas asegura que el 2017 cambió por completo su forma de vivir. Foto AFP/JORGE GUERRERO

Antonio Banderas atraviesa una etapa de plenitud que él mismo define como la mejor de su vida, pues a sus 65 años, asegura que no solo se mantiene en forma gracias a su disciplina física, sino también a su forma de entender el éxito y la felicidad.

¿Cuál es el verdadero motor que impulsa a Antonio Banderas hoy?

El intérprete de personajes tan icónicos como El Zorro o El Gato con Botas confesó que su vida dio un giro radical después del susto de salud que vivió en 2017, cuando un infarto lo obligó a replantearse sus hábitos y, sobre todo, su manera de ver el mundo.

En una entrevista reciente, Antonio Banderas recordó aquel momento en el que estaba en su casa de campo en Londres, había terminado su rutina de ejercicios y, mientras se preparaba un té, comenzó a sentir un dolor inusual en los brazos y la mandíbula.

¿Qué cambió en la vida de Antonio Banderas tras su infarto en 2017?

En cuestión de minutos, la situación se volvió crítica, fue su pareja, Nicole Kimpel, quien reaccionó de inmediato y logró salvarle la vida, desde entonces, su filosofía ha cambiado, y para lograrlo, combina tres pilares que, según él, son la clave de su bienestar.

1. Comer bien, sin renunciar a lo que le gusta

Aunque ha reducido el consumo de carnes rojas y prioriza el pescado y el pollo, hay un alimento que no negocia y es el jamón.

Para Antonio Banderas, es un aporte nutricional valioso si se consume con moderación, rico en proteínas, vitaminas del grupo B y grasas saludables, es su pequeño lujo gastronómico.

2. Mover el cuerpo cada día

El actor mantiene la costumbre de salir a correr porque le genera endorfinas y le ayuda a arrancar la jornada con energía, a esto le suma sesiones ocasionales de yoga, disciplina que le aporta agilidad física y claridad mental.

A sus 65 años, Antonio Banderas se mantiene en forma física y mental. Foto Freepik

3. Mantener viva la pasión por nuevos retos

Más allá de la dieta y el ejercicio, Antonio Banderas cree que lo que realmente lo mantiene activo es tener proyectos que lo ilusionen, ya sea en el cine, en teatro o en sus iniciativas personales, trabajar en algo que le apasiona es como un motor para su vida.

Con este equilibrio entre cuidado físico, disfrute moderado y proyectos con propósito, Antonio Banderas afronta esta etapa de su vida con una energía renovada y una sonrisa que refleja que, más allá de la fama, ha encontrado su verdadera definición de éxito.

