Christian Nodal revela el momento en que se desenamoró de Cazzu: "Todo cambió en mayo"

Christian Nodal reveló que dejó de amar a Cazzu antes de iniciar su relación con Ángela Aguilar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Christian Nodal y Cazzu
¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu? | Foto AFP: Frazer Harrison

En los últimos días, el nombre del cantante de música regional, mexicana, Cristhian Nodal, se ha convertido en tendencia al compartir de manera pública sorprendentes detalles donde contó en la entrevista de Adela Micha, acerca de los detalles que ha vivido en su relación actual con Ángela Aguilar.

Además, el cantante sorprendió al confesar las fechas en la que su relación llegó a su fin con la cantante argentina Cazzu, con quien tuvo a su pequeña hija Inti. Sin duda, sus palabras se han convertido en tema de conversación por parte de los internautas.

¿Cuándo se desenamoró Nodal de Cazzu, luego de estar con Ángela Aguilar?

Desde luego, el nombre de Nodal ha circulado a través de las plataformas mediáticas al confesar en la viral entrevista, todo lo que sintió en el pasado cuando su relación llegó a su fin con Cazzu. Entre las palabras que más acaparó la atención mediática fueron las siguientes:

Christian Nodal y Cazzu
¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu? | Foto AFP: Frazer Harrison

“Mi vínculo hoy con mi expareja es mediante abogados. Apartir de octubre no tenemos contacto. Además, yo doy todo cuando estoy enamorado. Y, bueno, ya no estaba enamorado, pero tenía una hija. Entonces, ahí va todo para la mamá y, todo por el bienestar de mi hija”, detalló el artista.

Entre tanto, una de las palabras que afirmó en varias ocasiones Nodal, se trata acerca de la manutención que le da a su hija Inti, pues asegura que le da una buena cifra de dinero para que pueda tener una buena calidad de vida.

Con base en estas palabras, Nodal afirmó que antes de terminar con Cazzu el 8 de mayo del año pasado, sintió que estaba completamente desenamorado de ella, pues, aseguró que siempre sintió gran admiración de su parte, pero ya no la veía con los mismos ojos de amor.

¿Cómo se siente Nodal con su actual esposa Ángela Aguilar?

Durante la entrevista, Nodal detalló que después de terminar su relación con Cazzu, se sintió sumamente orgulloso de poder encontrar al gran amor de su vida, la cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar.

“Yo me enamoré de Ángela luego de un romántico beso en el que me enamoré de ella y, desde entonces, le entregué mi vida. Además, Todas las historias de amor empiezan bonito, pero la mía y la de ella empezó al revés y, a pesar de ser todo, hemos estado muy feliz juntos”, añadió Nodal.

Christian Nodal y Ángela Aguilar
¿Cuándo se enamoró Christian Nodal de Ángela Agilar? | Foto AFP: Alberto E. Rodriguez

Asimismo, el cantante reveló que ha apoyado a Ángela de manera incondicional a pesar de las críticas que han recibido en redes desde que son esposos. Sin embargo, el cantante enfatiza que su amor es único e incondicional.

