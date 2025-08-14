Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Christian Nodal aseguró que Ángela Aguilar lo conquistó cuando estaba con Belinda

En medio de una entrevista, Christian Nodal rompe el silencio y habla sobre su relación con Ángela Aguilar y sus exparejas.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Ángela Aguilar, Christian Nodal, Belinda
Esto dijo Nodal sobre su vínculo con Ángela Aguilar cuando estaba con Belinda | Foto AFP/ Alberto E. Rodríguez- Geoffroy Van

Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica, pero esta vez por su reciente entrevista con Adema Micha en el programa 'Un día una voz'.

Artículos relacionados

¿Cómo se conoció Christian Nodal con Ángela Aguilar?

El intérprete sonorense confirmó que conoció a Ángela fuera del ámbito profesional en el 2020.

“En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella que cocinaba… Me enamoró por sangrona, como en la canción ‘Dime cómo quieres'".

Aseguró que en esa etapa no prosperó debido a su juventud, sin embargo, empezó más su acercamiento tras terminar con la cantante Cazzu.

Artículos relacionados

¿Christian Nodal se enamoró de Ángela Aguilar cuando estaba con Belinda?

Además de varias confesiones del cantante, aseguró que Nodal y Belinda hicieron pública su relación el 5 de agosto de 2020, anunciaron su compromiso en el 2021 y se separaron en el 2022.

Luego de esas declaraciones, varios internautas especularon que esas fechas se relacionan con el inicio de su romance con Aguilar.

Aunque el cantante asegura que su relación con Belinda fue una etapa agradable y llena de aprendizajes, ya había conocido a Aguilar en distintos momentos y, con el tiempo, comenzaron a forjar una cercanía que más tarde se transformó en una relación sentimental.

Ángela Aguilar, Christian Nodal
Nodal admite que Ángela Aguilar le robó el corazón cuando aún estaba con Belinda | Foto AFP/ Jason Koerner

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las declaraciones de Christian Nodal sobre Ángela Aguilar?

En esa entrevista, Nodal dio detalles sobre su matrimonio con Ángela Aguilar. Aseguró que se encuentra enamorado de la cantante.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”

Asimismo, afirmó que, antes de que su relación con Ángela Aguilar se hiciera pública, su noviazgo con Cazzu ya había concluido. Además, dejó claro que Ángela no 'le rompió el corazón a su hija'.

“Yo también estaba en ese entendido. Y para serte bien sincero, ya hemos terminado seis veces antes. Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Ángela no existía en todo lo que duró mi relación. Las rupturas previas eran como: ‘Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas’. Y a mí me rompió el corazón cuando me dijo eso como: ‘Búscate alguien más, nomás que yo no me enteré’, no pasaba más de dos días y todo se arreglaba”

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal

Christian Nodal revela el momento en que se desenamoró de Cazzu: "Todo cambió en mayo"

Christian Nodal reveló que dejó de amar a Cazzu antes de iniciar su relación con Ángela Aguilar.

Belinda, la estrella de México que nació en España Belinda

Así sorprendió Belinda a una fan en silla de ruedas durante su show

Belinda protagonizó una noche inolvidable al acercarse a una fan en silla de ruedas y dedicarle un gesto lleno de cariño que conmovió a todos

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Nodal le pidió disculpas a Cazzu, rompió el silencio sobre su ruptura y relación con Ángela

Christian Nodal se sinceró sobre su separación con Cazzu y su polémica relación con Ángela Aguilar.

Lo más superlike

Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas Karina García

Sale a la luz video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas en un yate

Un video de Karina García y Mariana Zapata con sus exparejas bailando en un yate genera revuelo en redes.

Karol G hará historia en la NFL: primer show de medio tiempo en Brasil por YouTube Karol G

Karol G encabezará el primer show de medio tiempo de la NFL en Brasil por Youtube

La Toxi Costeña sorprende a sus fans con un radical cambio de look La toxi costeña

La Toxi Costeña sorprendió con un inesperado cambio de look

Influencer Ethan Guo: la verdad detrás de sus 45 días en la Antártida Influencers

Ethan Guo: el influencer que pasó 45 días atrapado en la Antártida y su final | VIDEO

Martha Bolaños Martha Isabel Bolaños

Martha Bolaños aconseja a sus seguidores a trabajar en las inseguridades: ¿cuáles son sus técnicas?