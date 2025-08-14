Christian Nodal aseguró que Ángela Aguilar lo conquistó cuando estaba con Belinda

Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica, pero esta vez por su reciente entrevista con Adema Micha en el programa 'Un día una voz'.

Artículos relacionados Paola Turbay Así se despidió Paola Turbay de Miguel Uribe Turbay tras honras fúnebres: “Te vamos a extrañar”

¿Cómo se conoció Christian Nodal con Ángela Aguilar?

El intérprete sonorense confirmó que conoció a Ángela fuera del ámbito profesional en el 2020.

“En pandemia nosotros tuvimos algo bien bonito, conectamos. Era estar hablando por videollamada todo el rato, ella que cocinaba… Me enamoró por sangrona, como en la canción ‘Dime cómo quieres'".

Aseguró que en esa etapa no prosperó debido a su juventud, sin embargo, empezó más su acercamiento tras terminar con la cantante Cazzu.

¿Christian Nodal se enamoró de Ángela Aguilar cuando estaba con Belinda?

Además de varias confesiones del cantante, aseguró que Nodal y Belinda hicieron pública su relación el 5 de agosto de 2020, anunciaron su compromiso en el 2021 y se separaron en el 2022.

Luego de esas declaraciones, varios internautas especularon que esas fechas se relacionan con el inicio de su romance con Aguilar.

Aunque el cantante asegura que su relación con Belinda fue una etapa agradable y llena de aprendizajes, ya había conocido a Aguilar en distintos momentos y, con el tiempo, comenzaron a forjar una cercanía que más tarde se transformó en una relación sentimental.

Nodal admite que Ángela Aguilar le robó el corazón cuando aún estaba con Belinda | Foto AFP/ Jason Koerner

¿Cuáles fueron las declaraciones de Christian Nodal sobre Ángela Aguilar?

En esa entrevista, Nodal dio detalles sobre su matrimonio con Ángela Aguilar. Aseguró que se encuentra enamorado de la cantante.

“Ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir”

Asimismo, afirmó que, antes de que su relación con Ángela Aguilar se hiciera pública, su noviazgo con Cazzu ya había concluido. Además, dejó claro que Ángela no 'le rompió el corazón a su hija'.