Marbelle compartió emotivo mensaje tras la muerte de Miguel Uribe: "No puedo entender"
Marbelle expresó un enternecedor mensaje tras el fallecimiento de Miguel Uribe, recordándolo con mucho amor.
La cantante Marbelle compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales tras el fallecimiento de Miguel Uribe.
¿Qué dijo Marbelle tras el fallecimiento de Miguel Uribe?
En la mañana del lunes 11 de agosto se confirmó el fallecimiento del precandidato Miguel Uribe, una noticia que ha sumido a Colombia en luto.
Ante esta triste noticia, varias celebridades han expresado sus condolencias y enviado mensajes de apoyo a la familia, amigos y seres queridos. Entre ellas, Marbelle compartió unas palabras cargadas de nostalgia y profundo dolor por el difícil momento que atraviesa el país.
TENGO UN DOLOR INMENSO EN MI CORAZÓN ! Aún no puedo entender nada de lo que pasó y ya no importa .. QUIERO RECORDARTE SIEMPRE A COLOR !. GRACIAS por tantos momentos imborrables, tu amor por Colombia nos unió y me llevó a conocer el hombre tan maravilloso que llevaba su hogar como bandera de amor !
Además de eso, agradeció por estar presente cuando ella lo necesitaba y por los distintos momentos que vivieron.
Gracias Miguel ! Por tu inmenso amor , por acompañarme y darme el privilegio de conocerte.. Gracias porque siempre estuviste presente cuando te necesité …
¿Cómo fue la relación entre Marbelle y Miguel Uribe?
A través de sus redes sociales, Marbelle publicó un emotivo video en el que aparece cantando junto a Miguel Uribe.
En el video, ambos se muestran felices, compartiendo un momento especial que la artista acompañó con el mensaje: “Y seguiremos cantando. Por siempre, Miguel”.
¿Qué se dice sobre el fallecimiento de Miguel Uribe?
Por el momento, el Gobierno colombiano declaró duelo nacional por 24 horas y el Salón Elíptico está en función por el fallecimiento del precandidato presidencial.
Durante este tiempo, la bandera estará en todas las entidades públicas y se rendirán homenajes oficiales como muestra de respeto y solidaridad con su familia, allegados y seguidores.