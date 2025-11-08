Adriana Lucía reaccionó a la muerte de Miguel Uribe: "Historia triste"

Colombia se encuentra de luto tras la muerte de Miguel Uribe. Ante esta situación, varias celebridades han reaccionado, entre ellas, Adriana Lucía, ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2020.

Artículos relacionados Talento internacional Murió Juan Carlos Ramírez, reconocido actor mexicano de la serie 'Rosario Tijeras'

¿Cómo se encontraba el estado de salud de Miguel Uribe?

Recordemos que el precandidato fue v*ctim4 de tres impactos el pasado 7 de junio: dos en la cabeza y uno en la pierna.

Desde entonces permaneció internado en la Fundación Santa Fe, donde cumplió dos meses de hospitalización.

Durante ese tiempo, el centro médico informó que su estado era “crítico”. Sin embargo, el 14 de julio, la institución comunicó que presentaba una evolución favorable y una respuesta de “mejoría”.

"Una respuesta clínica favorable y estable, evidenciada tanto en las recientes imágenes diagnósticas realizadas"

Artículos relacionados Talento nacional Altafulla rompe el silencio tras supuestos rumores de ruptura con Karina García

¿Cómo fue el comunicado del fallecimiento de Miguel Uribe?

Sin embargo, en la mañana del 11 de agosto a las 1:56 a.m. se confirmó que el senador y el precandidato presidencial falleció.

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", comentó el director médico Adolfo Llinás.

Falleció Miguel Uribe: Así reaccionó Adriana Lucía | Foto AFP/ Raul Arboleda

Artículos relacionados Karina García Karina García genera sospechas sobre su posible ruptura con Altafulla | VIDEO

¿Cuál fue el mensaje de Adriana Lucía tras la muerte de Miguel Uribe?

Ante esta noticia, muchas celebridades del mundo del entretenimiento han reaccionado ante esta triste noticia. Entre ellas, Adriana Lucía, quien compartió en su cuenta de X su profundo dolor y pésame para toda la familia.

"Lo que me parece más triste de la muerte de Miguel Uribe, es saber que su hijo crecerá sin un un papá, así como él creció sin su familia", compartió Adriana.

Además, expresó un mensaje de profundo dolor por la situación que atraviesa Colombia y por la historia que hay detrás de estos hechos.

"Es la historia triste de este país, el circulo viol*nto inagotable. Condolencias para su familia, que el Señor les llene de consuelo"

Claramente, esta noticia ha dejado a Colombia de luto, y muchas celebridades se han sumado al dolor por el fallecimiento de Miguel Uribe. Desde el Canal RCN, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos.