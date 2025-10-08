Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió Juan Carlos Ramírez, reconocido actor mexicano de la serie 'Rosario Tijeras'

A los 38 años, el destacado actor Juan Carlos Ramírez falleció debido a una grave complicación cerebral.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Falleció Juan Carlos Ramírez
Murió Juan Carlos Ramírez, reconocido por actuar en 'Rosario Tijeras' | Foto Freepik

En la madrugada del domingo, 10 de agosto, se reveló la triste noticia del fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez a sus 38 años.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez fue un actor destacado por su participación en la cuarta temporada de Rosario Tijeras, Vicente Fernández, El Último Rey, La Rosa de Guadalupe, entre muchas más producciones.

En su experiencia como actor tiene certificados en Televisa Univision, TV Azteca, VIX y Sony Pictures Entertainment.

Se dice que Juan Carlos fue profesional en sus estudios como Licenciado en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También fue cofundador de la empresa Lumpira, organización destacada en el gremio de los arquitectos.

Además fue emprendedor al fundar la empresa AHÓ - Arte Hispana de Origen que es una marca de ropa artesanal.

¿De qué falleció el actor Juan Carlos Ramírez?

A través de redes sociales, la agencia I Am This compartió el comunicado sobre la muerte del actor. Explico que la causa de su fallecimiento fue la aneurisma cerebral.

"Juan Carlos hace unos días falleció de un aneurisma cerebral. Pedimos sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala", explicó la agencia.

¿Cuál fue la última publicación de Juan Carlos Ramírez?

En sus redes sociales acumulaba más de 100 mil seguidores, en su última publicación compartió una sesión fotográfica.

Además de ello, revelaba distintos momentos de su vida como viajes, su trabajo en producciones, algunas rutinas de ejercicio y mucho más.

Por el momento, muchos de sus seguidores han lamentado su perdida y le envían todo su apoyo a su pareja sentimental y familia. "Te quiero DEP no no lo puedo creer que fuerte saber que te fuiste tan joven"; "No lo puedo creer"; "Vuela alto"; fueron algunos comentarios de seguidores.

