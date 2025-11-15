Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera conmueve al confesar que dejará su actual hogar: “no hay de otra”

La creadora venezolana sorprendió al revelar que iniciará una nueva etapa lejos del lugar donde vivió durante años.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales

En las últimas horas, Isabella Ladera volvió a convertirse en tema de conversación tras anunciar un cambio significativo en su vida personal.

La creadora de contenido, radicada en Estados Unidos, confirmó a través de sus redes sociales que está en proceso de mudanza, un paso que venía anticipando en diversas historias y publicaciones recientes.

La influencer había compartido indicios sobre transformaciones importantes en su rutina, y finalmente reveló que dejará el apartamento donde vivió durante los últimos años, un lugar conocido por sus seguidores debido a que fue escenario frecuente de su contenido.

¿Qué ha dicho Isabella Ladera sobre las relaciones tóxicas?
Isabella Ladera / (Foto de AFP)

Este anuncio llamó la atención tanto por el cierre de una etapa como por el tono emotivo que utilizó para acompañarlo. Ladera explicó que este cambio responde a decisiones que venía posponiendo y que ahora está lista para asumir, especialmente en lo relacionado con el bienestar de su hija, Mía.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Isabella Ladera y por qué se mudó?

En varias publicaciones anteriores había mencionado su intención de encontrar un espacio más amplio y adecuado para su familia y para sus mascotas, un objetivo que aseguró estar cumpliendo con esta mudanza.

En el material difundido se observan imágenes de cajas, empaques y el proceso de organización que precede a un traslado de vivienda.


La creadora agradeció públicamente a quienes la acompañaron durante las labores de empaque y afirmó que el apoyo recibido fue fundamental para cerrar esta fase con tranquilidad.

El anuncio estuvo acompañado de una publicación en Instagram donde aparece junto a su hija frente a su nuevo hogar. La fotografía fue acompañada por un mensaje: “Es que por ti puedo o puedo. No hay de otra”.

Artículos relacionados

¿Qué reacciones generó el anuncio del nuevo logro de Isabella Ladera?

El nuevo lugar, según se aprecia en la imagen, cuenta con características que la creadora venía buscando: áreas verdes, mayor amplitud y un entorno familiar que facilite la convivencia entre ella, su hija y sus mascotas.

Isabella Ladera publicó un video junto a su novio en redes sociales.
Isabella Ladera AFP / Giorgio Viera

Ladera había expresado anteriormente el deseo de ofrecer un ambiente más adecuado para el crecimiento de la niña, así como un espacio en el que pudiera recibir con mayor comodidad a sus padres cuando estos viajan a visitarla.

Aunque no reveló detalles específicos de la ubicación o características internas de la vivienda, sí dejó claro que este movimiento representa un paso importante en su vida y un avance hacia metas que venía postergando por diversas razones personales y profesionales.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo. Diversos seguidores expresaron su satisfacción al verla cumplir objetivos que había mencionado en distintas etapas de su contenido.

Comentarios resaltando su dedicación, su constancia y su enfoque en el bienestar de su hija fueron recurrentes. Otros usuarios, que la siguen desde hace años, destacaron que este parecía ser uno de los momentos más sólidos y positivos que ha mostrado en redes recientemente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi abrió su corazón e hizo inesperada confesión tras obtener la filipina en MasterChef Celebrity

La participante Violeta Bergonzi se mostró conmovida de poder llegar a este punto y habló de los sacrificios que hizo para lograrlo.

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate alarma en La casa de Alofoke porque dice que va a renunciar: "Yo no creo que aguante"

Melissa Gate se sinceró frente a una cámara y advirtió la que sería su salida del reality en República Dominicana.

Karol G le hace fuerza a los rumores de su supuesta ruptura con Feid Karol G

¿Siguen juntos? Karol G y Feid causan confusión con sus nuevas publicaciones

Los cantantes compartieron contenido que reactivaron las especulaciones sobre su relación.

Lo más superlike

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Cami Pulgarín repitió un procedimiento tras un retoque en su nariz, pero ¿esto podría tener consecuencias para la salud?

Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2. Shakira

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

Fans de Beéle reaccionan en redes a su primera de seis fechas en el Movistar Arena. Talento nacional

Beéle: así reaccionaron sus fans a su primer show en el Movistar Arena ¿Superó las expectativas?

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy