Beéle deslumbra en su primera fecha en Bogotá: lo acompañaron Nanpa Básico y Ozuna

Con invitados, estrenos y anuncios musicales, Beéle deslumbra en su primera fecha en el Movistar Arena.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Beéle deslumbra en su primera fecha en el Movistar Arena
Beéle deslumbra en su primera fecha en Bogotá. Foto Prensa Canal RCN

La primera noche de Beéle en Bogotá marcó el punto de partida de una serie de seis conciertos que ya se perfilan como uno de los hitos musicales del año.

El Movistar Arena recibió a más de 14.000 personas en un ambiente cargado de expectativa, bajo una producción desarrollada por Megalive, marca de RCN, en alianza con Páramo Presenta, quienes diseñaron un espectáculo visual de gran escala para acompañar el debut del cantante barranquillero.

La primera noche de Beéle en Bogotá
La primera noche de Beéle en Bogotá marcó el punto de partida. Foto Prensa Canal RCN

Desde su salida al escenario, el artista dejó claro que esta serie de funciones no sería un recorrido convencional. Los primeros temas, interpretados con la energía que lo caracteriza, generaron una rápida conexión con el público capitalino.

¿Cómo fue el primer concierto de Beéle en Bogotá?

Beéle dedicó un instante para agradecer el apoyo masivo y celebró con humor la posibilidad de presentarse durante seis noches consecutivas, destacando que esta racha inédita representa un avance significativo en su carrera.

Beéle deslumbra en su primera fecha en el Movistar Arena.
Beéle dedicó un instante para agradecer el apoyo masivo. Foto Prensa Canal RCN

La reacción eufórica del público confirmó que la apuesta de extender su presencia en la ciudad fue recibida con entusiasmo.

Uno de los instantes más comentados ocurrió con la entrada de Nanpa Básico, quien se unió al cantante para interpretar una colaboración que generó una fuerte respuesta del público.

¿Cuántos conciertos hará Beéle en Bogotá?

A lo largo del concierto, la producción mostró su capacidad de transformar el escenario con elementos teatrales, proyecciones y coreografías que acompañaron canciones como “Que Te Vaya Bien” y “Morena”.

El punto de mayor sorpresa llegó con la aparición de Ozuna. Beéle lo presentó entre ovaciones, y el puertorriqueño ingresó al escenario para interpretar junto algunas canciones. Ozuna también interpretó un tema en solitario, luciendo la camiseta de la Selección Colombia.

Ozuna está en Colombia: el cantante de reguetón compartió fotos en redes
Ozuna. (Foto: AFP)

En la parte final del concierto, Beéle se acercó al público recorriendo diferentes puntos del recinto para interpretar algunos de sus éxitos más reconocidos, entre ellos “Mi Refe”, “Si Te Pillara” y “Quédate”.

El artista también aprovechó para revelar información clave sobre sus próximos proyectos: la creación de un álbum conjunto con Ozuna y el lanzamiento de su siguiente producción como solista, titulada Uff. Como adelanto, presentó un fragmento del nuevo material, despertando gran expectativa entre sus fans.

Beéle: primera fecha Movistar Arena
El Movistar Arena recibió a más de 14.000 personas. Foto Prensa Canal RCN

La noche culminó con una de sus canciones más populares, cerrando así un concierto que dejó en claro el papel que Beéle ocupa en la escena actual. Antes de retirarse, extendió la invitación a las próximas funciones, recordando que esta primera fecha fue solo el inicio de una semana que promete seguir sorprendiendo.

