Beéle y los dos anuncios musicales que hizo en su primera fecha de seis en el Movistar Arena

En la noche de este viernes 14 de noviembre el famoso cantante costeño del Afrobeat conocido como Beéle sorprendió a sus fans con el primer concierto de seis que hará en el Movistar Arena.

Artículos relacionados Talento nacional Beéle deslumbra en su primera fecha en Bogotá: lo acompañaron Nanpa Básico y Ozuna

¿Cómo estuvo la primera fecha de Beéle en el Movistar Arena?

El artista urbano no solo sorprendió con su interpretación de sus más grandes éxitos como ‘Top Diesel’, ‘La plena’, ‘Quédate’ o ‘Mi refe’; sino también con su invitado estrella, el puertorriqueño Ozuna, con quien interpretó dos canciones: el remix de ‘Frente al mar’ y una nueva colaboración que lanzarán próximamente y que emocionó bastante a los asistentes al recinto.

Y es que Beéle, al inicio de su show, fue claro en decir que tiene mucho por agradecerle a Bogotá, ya que fue la ciudad que lo recibió con tan solo un sueño en las manos que se fue haciendo cada vez más grande; por lo que quiere hacer de cada noche una experiencia especial para los asistentes.

Ozuna no se fue sin antes cantar, por supuesto, uno de sus éxitos más recordados del 2026, ‘El Farsante’ el cual no solo emocionó por la interpretación y la nostalgia, sino también porque el artista puertorriqueño usó la camiseta de la Selección Colombia para cantarla.

Beéle dedicó un instante para agradecer el apoyo masivo. Foto Prensa Canal RCN

¿Cuál fue el otro importante anuncio que hizo Beéle en su concierto en el Movistar?

Tras despedirse el boricua, Beéle reapareció al otro lado del Movistar, frente al escenario y allí, cerca de un público que pensó que toda la noche lo vería desde lejos, interpretó otras canciones de su álbum Borondo e hizo otros anuncios como la fecha en que se estrenará la canción con Ozuna: inicios de diciembre, y el nombre de su nuevo álbum ‘Uff’, además de interpretar un pedazo de la canción que llevará ese mismo nombre en el disco.

Así pues, Beéle superó las expectativas con su show no solo al hacer especial cada uno de los temas que cantó con performance increíbles en el escenario, actuados junto a una talentosa bailarina; sino también al brindarle información de primera mano a su público y exponer lo feliz que estaba de hacer sus seis shows en este importante venue bogotano.

Artículos relacionados Talento nacional Valentino envió un contundente mensaje desde el concierto de Beéle, ¿ya son amigos?

La noche cerró con ‘Frente al mar’ y ‘La plena’, un show de luces y otros elementos como cintas y papelitos blancos, y toda la energía de los bailarines alrededor del cantante, quien se mostró muy agradecido por la energía de sus fans.