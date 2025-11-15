Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentino envió un contundente mensaje desde el concierto de Beéle, ¿ya son amigos?

Valentino sorprendió a sus seguidores al revelar que estuvo en el concierto de Beéle, el artista del que tanto se despachó.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Valentino Lázaro encendió las redes tras asistir al concierto de Beéle
Valentino Lázaro apareció en el concierto de Beéle. (Foto: Canal RCN - AFP/ Romain Maurice)

El viernes 14 de noviembre, el artista colombiano Beéle, quien es uno de los cantantes que está liderando las listas de los más escuchados en 2025 dio su primer concierto en el Movistar Arena en la capital de Colombia, pues tiene otras cinco fechas programadas en el mismo lugar.

Artículos relacionados

¿Valentino Lázaro estuvo en el concierto de Beéle?

A través de sus historias de Instagram, Valentino Lázaro hizo público que estuvo en el Movistar Arena en la primera fecha del concierto de Beéle y esto llamó mucho la atención de sus seguidores, pues le escribieron que “tenían que hablar”.

Precisamente, el creador de contenido no dudó en demostrar que es obvio que se sabe muchos de los grandes temas del artista, mismo del que él tanto habló meses pasados, por eso mismo, esto generó gran sorpresa entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Valentino y Beéle ya son amigos?

En la primera historia del creador de contenido a través de su cuenta oficial de Instagram, puso una foto del signo de Beéle y escribió “no me funen” con carita sonriendo y el resto de videos es de él cantando algunas canciones del artista, e incluso, las coreaba con gran emoción, pues reveló que “las sentía personal”.

Valentino Lázaro explicó por qué terminó en el concierto de Beéle
De criticarlo a corearlo: Valentino Lázaro disfrutó el concierto de Beéle. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, su presencia en el concierto generó muchos interrogantes, pues se suponía que Valentino no quería a Beéle, pero todo se trataría de que una marca de maquillaje llevó al creador de contenido para disfrutar del importante evento.

Artículos relacionados

Así lo hizo saber el influencer a través de sus historias, agradeciendo a la marca por haberlo llevado al concierto y esto tranquilizó a sus seguidores, quienes ya lo estaban cuestionando.

¿Por qué Valentino y Beéle no se la llevan bien?

Por el lado de Beéle nunca se ha sabido una opinión sobre Valentino Lázaro, pero por parte del creador de contenido sí, pues él mismo expuso al cantante cuando se conoció que le fue infiel a la madre de sus dos hijos, Camila Rodríguez.

Valentino Lázaro apareció en el concierto de Beéle
Valentino Lázaro explicó por qué terminó en el concierto de Beéle. (Foto: Canal RCN)

Cuando se formó el escándalo, Valentino salió en defensa de su amiga, Cara, debido a que sintió la necesidad de respaldarla y ser testigo de cómo ella la pasó mal cuando su relación con Beéle no estaba bien.

En varias ocasiones, Valentino arremetió en contra del artista y de su exnovia, Isabella Ladera, pero todo quedó ahí, pues el cantante nunca les respondió a los ataques del influencer y nunca se refirió al tema directamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate confiesa cómo es realmente fuera de cámaras Melissa Gate

Melissa Gate se sinceró y reveló quién es ella sin su personaje, esto dijo

Melissa Gate abrió su corazón en medio de una conversación en La casa de Alofoke y reveló detalles de cuál es su verdadera personalidad.

La tierna batalla entre los pomeranias de Paola Jara por protegerla antes del parto Paola Jara

“Se pelean por cuidarla”, Paola Jara reveló quiénes la han cuidado en su embarazo

Paola Jara reveló en sus redes sociales quiénes se han encargado de cuidarla durante su embarazo, justificando que “no la desamparan”.

Altafulla y Karina García Karina García

La inesperada reacción de Karina García tras pregunta: ¿sigues enamorada de Altafulla?

El gesto de Karina García cambió por completo cuando le consultaron si aún tenía sentimientos por su ex.

Lo más superlike

Beéle deslumbra en su primera fecha en el Movistar Arena Talento nacional

Beéle deslumbra en su primera fecha en Bogotá: lo acompañaron Nanpa Básico y Ozuna

Con invitados, estrenos y anuncios musicales, Beéle deslumbra en su primera fecha en el Movistar Arena.

Reconocido fotógrafo colombiano fue hallado muerto en México Talento nacional

Reconocido fotógrafo colombiano fue hallado muerto en México: esto es lo que se sabe

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

Tendencias de Navidad Navidad

¿Cuáles son las tendencias que marcarán la Navidad de este 2025?, te lo contamos