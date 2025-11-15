Valentino envió un contundente mensaje desde el concierto de Beéle, ¿ya son amigos?

El viernes 14 de noviembre, el artista colombiano Beéle, quien es uno de los cantantes que está liderando las listas de los más escuchados en 2025 dio su primer concierto en el Movistar Arena en la capital de Colombia, pues tiene otras cinco fechas programadas en el mismo lugar.

¿Valentino Lázaro estuvo en el concierto de Beéle?

A través de sus historias de Instagram, Valentino Lázaro hizo público que estuvo en el Movistar Arena en la primera fecha del concierto de Beéle y esto llamó mucho la atención de sus seguidores, pues le escribieron que “tenían que hablar”.

Precisamente, el creador de contenido no dudó en demostrar que es obvio que se sabe muchos de los grandes temas del artista, mismo del que él tanto habló meses pasados, por eso mismo, esto generó gran sorpresa entre los internautas.

¿Valentino y Beéle ya son amigos?

En la primera historia del creador de contenido a través de su cuenta oficial de Instagram, puso una foto del signo de Beéle y escribió “no me funen” con carita sonriendo y el resto de videos es de él cantando algunas canciones del artista, e incluso, las coreaba con gran emoción, pues reveló que “las sentía personal”.

De criticarlo a corearlo: Valentino Lázaro disfrutó el concierto de Beéle.

Sin duda, su presencia en el concierto generó muchos interrogantes, pues se suponía que Valentino no quería a Beéle, pero todo se trataría de que una marca de maquillaje llevó al creador de contenido para disfrutar del importante evento.

Así lo hizo saber el influencer a través de sus historias, agradeciendo a la marca por haberlo llevado al concierto y esto tranquilizó a sus seguidores, quienes ya lo estaban cuestionando.

¿Por qué Valentino y Beéle no se la llevan bien?

Por el lado de Beéle nunca se ha sabido una opinión sobre Valentino Lázaro, pero por parte del creador de contenido sí, pues él mismo expuso al cantante cuando se conoció que le fue infiel a la madre de sus dos hijos, Camila Rodríguez.

Valentino Lázaro explicó por qué terminó en el concierto de Beéle.

Cuando se formó el escándalo, Valentino salió en defensa de su amiga, Cara, debido a que sintió la necesidad de respaldarla y ser testigo de cómo ella la pasó mal cuando su relación con Beéle no estaba bien.

En varias ocasiones, Valentino arremetió en contra del artista y de su exnovia, Isabella Ladera, pero todo quedó ahí, pues el cantante nunca les respondió a los ataques del influencer y nunca se refirió al tema directamente.