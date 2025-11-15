Reconocido fotógrafo colombiano fue hallado muerto en México: esto es lo que se sabe

La muerte de Jonathan Ortiz Leal, fotógrafo que nació en Santa Marta y estaba radicado en Ciudad de México, se convirtió en un suceso que tomó por sorpresa a familiares, amigos y colegas.

El joven fue encontrado sin vida dentro de la habitación que ocupaba en una residencia compartida en la zona de Santa Fe.

La información llegó a Colombia durante la mañana del 13 de noviembre, cuando las personas con las que convivía decidieron alertar a sus familiares ante la extraña situación que presenciaron.

Según relataron sus compañeros, pasaron varias horas sin tener contacto con él, lo que despertó preocupación.

Fue entonces cuando optaron por ingresar a la habitación y se encontraron con la escena. La impresión entre quienes lo conocían fue inmediata: nadie imaginaba un desenlace de este tipo, menos aún lejos de su tierra natal.

¿Qué avances hay sobre el caso del fotógrafo colombiano hallado muerto en México?

Los primeros reportes de quienes vivían con Ortiz Leal indican que la puerta de su cuarto permaneció cerrada por un tiempo prolongado.

Ante la falta de respuesta a los llamados, decidieron abrirla y hallaron su cuerpo sin señales visibles de vi0l3nci4. Tras el hallazgo, se comunicaron con su familia en Santa Marta para notificar lo ocurrido.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México abrió una investigación para establecer las causas de la muerte. Las autoridades aún no han entregado resultados concluyentes, pero confirmaron que el proceso avanza siguiendo los protocolos obligatorios.

La situación ha generado especial inquietud en Santa Marta, donde sus allegados esperan que las autoridades mexicanas esclarezcan lo sucedido lo más pronto posible.

¿Quién era el fotógrafo colombiano fallecido en México?

Jonathan Ortiz Leal había construido una carrera en crecimiento dentro del mundo de la fotografía digital. Desde muy temprana edad mostró interés por este oficio, lo que lo llevó a formarse y a desarrollar proyectos que rápidamente ganaron reconocimiento en redes sociales.

Tras conocerse su fallecimiento, amigos, familiares y colegas compartieron mensajes de despedida en redes sociales, resaltando su dedicación, su evolución profesional y la energía con la que buscaba nuevas oportunidades.

Para muchos, su partida representa una pérdida significativa en el ámbito creativo y deja interrogantes que aún esperan resolución.