James Rodríguez causa revuelo con fotos emotivas y rumores tras su salida del León: “Miami”

James Rodríguez volvió a acaparar la atención de millones de seguidores tras compartir un carrusel de fotografías en Instagram que rápidamente se volvió viral.

En las imágenes, el futbolista aparece sosteniendo un balón y luciendo la chaqueta de la Selección Colombia, lo que muchos interpretaron como una señal de que atraviesa una nueva etapa tanto profesional como personal.

¿Fue su publicación una despedida o una señal de lo que viene para James Rodríguez?

La publicación ya suma miles de “me gusta” y cientos de comentarios que elogian al número 10 de la Tricolor, sin embargo, un detalle llamó la atención de sus seguidores alimentando los rumores del futuro del futbolista colombiano.

El jugador colombiano atraviesa un momento clave en su carrera profesional luego de confirmarse su salida del Club León de México.

Su contrato que finaliza en diciembre y, según las directivas, ambas partes acordaron no renovar. Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, expresó que el paso del colombiano por el equipo fue valioso y que su salida se dio en buenos términos.

La publicación de James reaviva rumores sobre su llegada a la MLS. (Foto: AFP)

Mientras tanto, los rumores sobre su futuro no cesan. Varios medios deportivos han señalado que James estaría muy cerca de fichar por un club de la Major League Soccer (MLS).

El jugador estaría por radicarse en la Florida, lo que pondría sobre la mesa al Orlando City como principal candidato para recibirlo.

De concretarse su llegada a la MLS, James se reencontraría con viejos conocidos como Luis Fernando Muriel y Eduard Atuesta, compañeros de Selección.

El objetivo del colombiano sería mantener ritmo de juego de cara al Mundial de 2026, donde aspira a participar por tercera vez.

¿Qué viene ahora para James Rodríguez?

En paralelo, el jugador continúa concentrado con la Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Aunque su futuro aún no se ha definido, recientemente se conocieron unas imágenes de Luis Díaz en las que los jugadores no solo se están preparando para el nuevo reto mundial, sino que además sorprendió que durante el entrenamiento estuvo el cantante reguetonero Ryan Castro.

Por lo pronto, se espera que el propio jugador colombiano desmienta o confirme su próximo fichaje internacional.