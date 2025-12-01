Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

James Rodríguez causa revuelo con fotos emotivas y rumores tras su salida del León: “Miami”

James Rodríguez compartió unas emotivas fotografías y desató los rumores de su futuro tras su salida León de México.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Las fotos de James que causaron revuelo en Instagram tras su salida del León.
La publicación de James reaviva rumores sobre su llegada a la MLS. (Foto: AFP)

James Rodríguez volvió a acaparar la atención de millones de seguidores tras compartir un carrusel de fotografías en Instagram que rápidamente se volvió viral.

Artículos relacionados

En las imágenes, el futbolista aparece sosteniendo un balón y luciendo la chaqueta de la Selección Colombia, lo que muchos interpretaron como una señal de que atraviesa una nueva etapa tanto profesional como personal.

¿Fue su publicación una despedida o una señal de lo que viene para James Rodríguez?

La publicación ya suma miles de “me gusta” y cientos de comentarios que elogian al número 10 de la Tricolor, sin embargo, un detalle llamó la atención de sus seguidores alimentando los rumores del futuro del futbolista colombiano.

El jugador colombiano atraviesa un momento clave en su carrera profesional luego de confirmarse su salida del Club León de México.

Artículos relacionados

Su contrato que finaliza en diciembre y, según las directivas, ambas partes acordaron no renovar. Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, expresó que el paso del colombiano por el equipo fue valioso y que su salida se dio en buenos términos.

Las fotos de James que causaron revuelo en Instagram tras su salida del León.
La publicación de James reaviva rumores sobre su llegada a la MLS. (Foto: AFP)

Mientras tanto, los rumores sobre su futuro no cesan. Varios medios deportivos han señalado que James estaría muy cerca de fichar por un club de la Major League Soccer (MLS).

El jugador estaría por radicarse en la Florida, lo que pondría sobre la mesa al Orlando City como principal candidato para recibirlo.

De concretarse su llegada a la MLS, James se reencontraría con viejos conocidos como Luis Fernando Muriel y Eduard Atuesta, compañeros de Selección.

El objetivo del colombiano sería mantener ritmo de juego de cara al Mundial de 2026, donde aspira a participar por tercera vez.

¿Qué viene ahora para James Rodríguez?

En paralelo, el jugador continúa concentrado con la Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Aunque su futuro aún no se ha definido, recientemente se conocieron unas imágenes de Luis Díaz en las que los jugadores no solo se están preparando para el nuevo reto mundial, sino que además sorprendió que durante el entrenamiento estuvo el cantante reguetonero Ryan Castro.

Por lo pronto, se espera que el propio jugador colombiano desmienta o confirme su próximo fichaje internacional.

Las fotos de James que causaron revuelo en Instagram tras su salida del León.
La publicación de James reaviva rumores sobre su llegada a la MLS. (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Última publicación de Jhon Freddy Martínez Talento nacional

Sale a la luz último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes de morir en accidente

El reconocido actor falleció luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el departamento de Santander.

Sale a la luz la causa de muerte de la influencer: Hayley McNeff Influencers

Salen a la luz las verdaderas causas de la muerte de la reconocida influencer fitness. ¡Increíble!

Autoridades estadounidenses revelan qué provocó la muerte de la influencer fitness Hayley McNeff.

Influencer británica condenada por fingir tener cáncer Viral

Reconocida influencer finge tener cáncer y enfrenta las consecuencias del fraude: así se reveló el engaño

Brittany Miller, influencer británica, fue sentenciada por fingir tener cáncer y estafar a varios de sus seguidores.

Lo más superlike

La Jesuu responde a las críticas por su físico. La Jesuu

La Jesuu responde con contundencia a seguidor que la criticó por su cuerpo y forma de comer

La Jesuu reaccionó con firmeza ante una crítica sobre su físico y avivó el debate sobre el respeto en las redes sociales.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

Beéle conmueve a sus seguidores con una canción dedicada a su padre fallecido

Valentina Taguado sorprende al confesar lo que piensa de Claudia Bahamón. Valentina Taguado

Valentina Taguado confiesa lo que siente por Claudia Bahamón en el programa ¿Qué hay pa' dañar?

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor Curiosidades

Isabella Ladera habla de su secreto para dormir mejor ¡Conoce los beneficios!

¿Por qué critican a Ángela Aguilar por imitar a Freddie Mercury en pleno show? Ángela Aguilar

Critican a Ángela Aguilar por imitar icónica frase de Freddie Mercury en su show en vivo