Cami Pulgarín reveló que se hizo una nueva intervención estética: así quedó

Cami Pulgarín sorprendió a sus seguidores tras aparecer en redes con un nuevo cambio en su rostro, esto fue lo que se hizo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cami Pulgarín reveló su nuevo retoque estético
Así luce la nariz de Cami Pulgarín tras su segunda intervención estética. (Foto: Canal RCN -Freepik)

La creadora de contenido Cami Pulgarín, se hizo conocida hace años por sus parodias del clan familiar, Las Kardashians, desde entonces, tiene una fuerte presencia en las redes sociales, contando con una gran comunidad que ha seguido sus pasos en el internet.

¿Qué intervenciones estéticas se ha realizado Cami Pulgarín?

Recientemente, Cami Pulgarín sorprendió a sus seguidores al revelar que se hizo un nuevo procedimiento estético, sin embargo, ella ya ha venido de varios procesos en donde ha cambiado varias partes de su figura.

Precisamente, en el último año, Cami Pulgarín les confesó a sus seguidores que iniciaría su transición de género y así ha sido, pues ya se ha realizado varios cambios para que su sueño se cumpla y así mismo, les ha compartido todos los detalles a sus fanáticos.

Actualmente, la creadora de contenido ha avanzado en todo el proceso de transición y por eso la conocemos como Cami Pulgarín, quien antes se identificaba como Camilo.

¿Cuál fue el último procedimiento estético de Cami Pulgarín?

Cami Pulgarín explicó por qué volvió a intervenir su nariz
Cami Pulgarín reveló su nuevo retoque estético. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con lo dicho por Cami Pulgarín a través de sus historias de Instagram, se sometió a otro arreglo en su nariz, pues ya mostró con mucha emoción lo que se hizo, ya que había dejado con dudas a sus seguidores tras revelar que había estado haciéndose un retoque.

Según lo que contó, dijo que había tomado la decisión de volverse a arreglar su nariz, ya que es la segunda intervención que se hace en esa zona de la cara y dio las contundentes razones de haberse hecho este procedimiento.

¿Por qué Cami Pulgarín volvió a intervenirse su nariz?

La creadora de contenido les explicó a sus casi dos millones de seguidores que volvió intervenirse la nariz, debido a que tenía su tabique torcido, de hecho, mostró la radiografía de cómo se veía y por eso, explicó que había tomado esta importante decisión de volverla a cambiar.

Cami Pulgarín reveló su nuevo retoque estético
Cami Pulgarín explicó por qué volvió a intervenir su nariz. (Foto: Canal RCN)

En otro video, Cami Pulgarín dijo emocionada que ya les quería mostrar cómo le había quedado la nariz, pero todavía está vendada, aún así, mostró las imágenes que fueron capturadas tras su intervención en el mismo lugar donde le hicieron el retoque.

En las fotos se ve la nariz más simétrica y respingada, tal cual como ella lo soñó, pues confesó que era justo como la quería tener.

