Cami Pulgarín sorprendió al confirmar su apoyo a uno de los aspirantes de La casa de los famosos

La espera terminó para los seguidores de La casa de los famosos Colombia, pues el pasado 20 de octubre se abrieron las votaciones para elegir al primer habitante de la tercera temporada, anuncio que emocionó tras conocerse cada uno de los perfiles que esperan ser parte del reality.

¿Cuáles son los nombres de los aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra, son los nombres de los seis candidatos de este primer grupo, sin embargo, solo uno de ellos podrá ganarse un cupo para llegar a la casa más famosa del país.

Tras conocer quiénes se enfrentarán en las votaciones, varias figuras del entretenimiento se han pronunciado al respecto para dar su opinión y pedir apoyo por sus favoritos.

Una de las creadoras de contenido que se manifestó recientemente fue Cami Pulgarín, quien a través de su cuenta de Instagram no dudó en expresar su apoyo hacia Nicolás Arrieta a quien considera una ficha fuerte que le puede aportar mucho al formato.

Esto dijo Cami Pulgarín sobre el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿A cuál aspirante de La casa de los famosos Colombia le expresó su apoyo Cami Pulgarín?

Además de dejar claro su apoyo por Arrieta, Pulgarín no perdió la oportunidad para lanzar una pulla, pues fiel a su personalidad, reveló el nombre de la persona que no quiere que sea elegida por el público.

"Bueno mis amores, estoy por acá rápidamente a decirle a todos mis seguidores, a la gente que me apoya, que vamos a votar por Nicolás Arrieta, ustedes dirán por qué, por Nicolás nos va a dar contenido 'bololó' y hay un personaje que no quiero que gane porque ese man es más falso que, vayan y voten por Nicolás", fueron las palabras de la influenciadora.

Cami Pulgarín sorprendió al expresarle su apoyo a Nicolás Arrieta. Fotp | Canal RCN.

Aunque Cami no reveló el nombre de la persona a la que se estaba refiriendo, unos comentarios que recibió posteriormente indicarían que se trataría de Javier Gómez, pues en rede sociales recibió un mensaje de Farid Pineda, expareja de Ornella Sierra quien dijo lo siguiente: "Siléncienla de por vida o pónganla a trabajar".

A raíz de este mensaje, Pulgarín aseguró que Pineda la estaría 4menazando, por lo que lo hizo responsable de cualquier cosa que le sucediera.