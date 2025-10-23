Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cami Pulgarín sorprendió al confirmar su apoyo a uno de los aspirantes de La casa de los famosos

Cami Pulgarín confirmó su apoyo a uno de los aspirantes de este primer grupo que espera llegar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Cami Pulgarín en La casa de los famosos Colombia 2025 - Aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia 2025.
Cami Pulgarín confirmó su apoyo a Nicolás Arrieta. Foto | Canal RCN.

La espera terminó para los seguidores de La casa de los famosos Colombia, pues el pasado 20 de octubre se abrieron las votaciones para elegir al primer habitante de la tercera temporada, anuncio que emocionó tras conocerse cada uno de los perfiles que esperan ser parte del reality.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los nombres de los aspirantes del primer grupo de La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta, Javier Gómez, Juanchi, Juandi Duque, Carlos Grande y Juan Diego Becerra, son los nombres de los seis candidatos de este primer grupo, sin embargo, solo uno de ellos podrá ganarse un cupo para llegar a la casa más famosa del país.

Artículos relacionados

Tras conocer quiénes se enfrentarán en las votaciones, varias figuras del entretenimiento se han pronunciado al respecto para dar su opinión y pedir apoyo por sus favoritos.

Artículos relacionados

Una de las creadoras de contenido que se manifestó recientemente fue Cami Pulgarín, quien a través de su cuenta de Instagram no dudó en expresar su apoyo hacia Nicolás Arrieta a quien considera una ficha fuerte que le puede aportar mucho al formato.

Cami Pulgarín en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto dijo Cami Pulgarín sobre el primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿A cuál aspirante de La casa de los famosos Colombia le expresó su apoyo Cami Pulgarín?

Además de dejar claro su apoyo por Arrieta, Pulgarín no perdió la oportunidad para lanzar una pulla, pues fiel a su personalidad, reveló el nombre de la persona que no quiere que sea elegida por el público.

"Bueno mis amores, estoy por acá rápidamente a decirle a todos mis seguidores, a la gente que me apoya, que vamos a votar por Nicolás Arrieta, ustedes dirán por qué, por Nicolás nos va a dar contenido 'bololó' y hay un personaje que no quiero que gane porque ese man es más falso que, vayan y voten por Nicolás", fueron las palabras de la influenciadora.

Cami Pulgarín en La casa de los famosos Colombia 2025.
Cami Pulgarín sorprendió al expresarle su apoyo a Nicolás Arrieta. Fotp | Canal RCN.

Aunque Cami no reveló el nombre de la persona a la que se estaba refiriendo, unos comentarios que recibió posteriormente indicarían que se trataría de Javier Gómez, pues en rede sociales recibió un mensaje de Farid Pineda, expareja de Ornella Sierra quien dijo lo siguiente: "Siléncienla de por vida o pónganla a trabajar".

A raíz de este mensaje, Pulgarín aseguró que Pineda la estaría 4menazando, por lo que lo hizo responsable de cualquier cosa que le sucediera.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hassam causa risa con publicación sobre su estado de salud. Hassam

Hassam reaparece con un video inesperado tras días de ausencia y preocupación por su salud

Hassam sorprendió a sus seguidores con una publicación que desató risas luego de estar ausente por quebrantos de salud.

La reacción de Nicolás Arrieta al hablar de Yeferson Cossio Nicolás Arrieta

Así reaccionó Nicolás Arrieta cuando le preguntaron por Yeferson Cossio: “Buena persona”

Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores por su reacción cuando le preguntaron por Yeferson Cossio.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra reveló cuál es su hábito más raro al comprar zapatos: "No me juzguen"

La Liendra dejó a sus seguidores con la boca abierta al confesar que su talla lo obliga a comprar zapato en la sección de mujeres.

Lo más superlike

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos

Esta es la reconocida banda que inspiró a Álvaro Díaz a ser el cantante que es en la actualidad, además, llega al Megaland 2025.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures. Belinda

Belinda detuvo su concierto y protagonizó inesperado momento con un fan

Cómo cambatir la celulitis Salud y Belleza

¿Cómo combatir la celulits?, te dejamos algunos tips

Nicolás Arrieta se sinceró sobre su postulación a La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos, hizo inesperada confesión: "Perdí todo"

Viral

Muere joven promesa del fútbol tras impactar en su moto contra un grupo de vacas