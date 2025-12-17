Jhonny Rivera tuvo tremendo inconveniente en plena presentación en vivo | VIDEO

El icónico cantante Jhonny Rivera compartió con sus cientos de seguidores en redes sociales el tremendo inconveniente que tuvo en plena presentación en vivo en Cali, Valle del Cauca y la inesperada reacción que tuvo su público en ese preciso momento.

¿Cuál fue el inconveniente que tuvo Jhonny Rivera durante una presentación en vivo?

Con un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jhonny Rivera mostró a sus fanáticos uno de los momentos más inesperados de su carrera musical

Inesperado inconveniente de Jhonny Rivera en concierto se volvió viral. (Foto Canal RCN).

El artista, quien había planeado cada uno de sus movimientos durante su más reciente presentación en Cali para brindar un gran show, tuvo un cambio de planes obligatorio. En medio del espectáculo, el sonido falló de manera inexplicable mientras interpretaba su canción El dolor de una partida.

Sin embargo, lejos de que su público se molestara, el cantante quedó gratamente sorprendido al ver que todos los asistentes continuaron la canción a capella y en una sola voz, creando uno de los momentos más icónicos de su carrera.

“Cali, cómo olvidar este momento cuando me quedé sin sonido y, en lugar de recibir chiflidos o recriminaciones, en medio de la lluvia decidieron seguir acompañándome como si nada hubiera pasado. Los amo, Cali. Gracias infinitas”.

De esta manera, el hecho no solo quedó registrado en video y fue bien recibido por los asistentes, quienes reaccionaron de manera positiva ante la falla técnica, sino que esto permitió que la presentación continuara sin mayores inconvenientes.

¿Cómo reaccionaron los internautas al inconveniente que tuvo Jhonny Rivera durante una presentación en vivo?

Luego de que el propio Jhonny Rivera fuera quien compartiera el momento por medio de su cuenta oficial de Instagram, cientos de internautas reaccionaron al video con mensajes en los que destacaron la actitud del cantante y la respuesta del público ante la falla de sonido.

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo. (Foto Canal RCN).

Entre los comentarios destacaron algunos como: “una sola voz. Un solo corazón un solo sentimiento”, “Con semejante concierto que usted hizo ese día no había espacio para una chifla que no fuera para agradecerle o hacerlo sentir en casa”, “Ahí cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar”.