¿Cuáles son las tendencias que marcarán la Navidad de este 2025?, te lo contamos

Esto es todo lo que marcará esta época navideña, cuyas corrientes ya empiezan a imponerse.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tendencias de Navidad
Tendencias que lideran Navidad para este 2025/Freepik

A pocas semanas de que inicie oficialmente la temporada navideña, los hogares ya han comenzado a transformarse para recibir una de las épocas más esperadas del año.

¿Cuáles son las tendencias navideñas que lideran este 2025?

Según expertos en diseño esta Navidad vendrá con una mezcla de tradición y nuevas ideas amigables con el planeta.

Tendencias del 2025 para Navidad

Los colores que dominan este año son el dorado, el cereza, los tonos tierra, neutrales, pasteles y algunos que no pasan de moda como el verde y azul.

Para este año ah aumentado el cuidado del medio ambiente, por lo que, se viene mucha decoración realizada desde casa, a mano y con elementos reciclables como decorar con un árbol real y decoración elaborada con materiales que haya en el hogar.

Debido a esto, el estilo minimalista tomó fuerza, resaltando la famosa frase "menos es más", donde solo con algunas decoraciones claves se puede hacer la diferencia.

¿Qué no puede faltar en Navidad 2025?

Hay elementos que no pierden vigencia como lo son los moños, las velas, telas satinadas de los colores en tendencia, las coronas, figuras clásicas como muñecos de nieve, Santa Claus, osos polares, renos, entre otros.

Además de los centros de mesa para famosa Noche Buena, guirnaldas, luces led, esferas y adornos artesanales que se unen a la tendencia de este año.

No olvides que lo ideal es decorar tu hogar con los elementos que tengas a tu alcance y, sobre todo, con aquellos que te hagan sentir a gusto, de acuerdo con la forma en que vives esta festividad y tus creencias.

Lo importante es mantener vivo el espíritu navideño y darle a tu casa ese ambiente cálido y festivo que te permita disfrutar plenamente esta época de fin de año.

Tendencias que viene con fuerza para Navidad

Decora con tu familia, aprovecha el momento y convierte esta tradición en una hermosa excusa para compartir y crear nuevos recuerdos juntos.

En caso de que no seas bueno/a decorando, recuerda buscar en diferentes redes sociales tutoriales que te puedan servir basado en estas tendencias para que estés actualizado y logres celebrar como lo mereces.

