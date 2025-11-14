Beéle arrasa en Bogotá: su sexta fecha en el Movistar Arena se agotó en tiempo récord

Beéle sigue marcando historia en Bogotá. El artista barranquillero alcanzó un logro que lo posiciona como el intérprete con más presentaciones en el Movistar Arena durante una misma gira. Tras agotar sus primeras cinco funciones en tiempo récord, se confirmó que la sexta también alcanzó su capacidad total.

¿Cuándo será la sexta fecha de Beéle en el Movistar Arena?

La productora Páramo Presenta anunció que la sexta fecha será el próximo 27 de noviembre del 2025. La venta de entradas para el público general comenzó el 15 de septiembre a través de TuBoleta.

Este anuncio se realizó mediante un reel en las cuentas oficiales de la productora, en el que Beéle aparece en Monserrate acompañado de la locutora Valentina Taguado. En el video, el artista destacó su gratitud hacia Bogotá y remarcó la importancia de su carrera:

“Mi mayor interés es que la gente se goce tanto cada concierto, se viva tanto la experiencia… Para así llegar al momento de, por primera vez, marcar la historia de un Movistar Arena, con seis Movistar Arena”.

¿Qué récord logra Beéle con esta sexta fecha?

La sexta fecha agotada confirma a Beéle como el artista con más presentaciones en una misma gira dentro del Movistar Arena desde su apertura en 2018. Este logro llega en un momento de alta visibilidad para el cantante, impulsado por el rendimiento de su álbum Borondo, que ha tenido presencia destacada en varios listados musicales.

Beéle bate records en el ámbito musical / (Foto de AFP)

En el ámbito global, Borondo debutó en el puesto número 10 de Top Latin Albums de Billboard y alcanzó el número 4 en Top Latin Rhythm Albums. En plataformas digitales también ha mostrado fuerza: llegó al puesto 12 del Spotify Top Albums Global, sosteniéndose durante varias semanas en el ranking tras su lanzamiento.

En Colombia, el álbum alcanzó un resultado relevante en agosto de 2025, cuando Beéle superó a varios artistas nacionales, entre ellos Karol G, convirtiéndose en el colombiano con el álbum más escuchado en Spotify a nivel global.

¿Qué canciones podrían estar en el setlist de Beéle?

Aunque todavía no se han revelado detalles oficiales del repertorio, los fans comentan que las expectativas son altas. Basándose en los conciertos que el artista ha dado en otros países, señalan que la presentación podría integrar algunos de los temas más significativos de su discografía.

Entre los temas que los internautas mencionan como posibles dentro del repertorio están:

I miss you

Anhélame

Si te pillara

Aloha

En la mía

Calor

Mi refe

La plena

Hasta aquí llegué

Inolvidable

Quédate

Beéle crea expectativas con sus presentaciones en el Movistar Arena / (Foto de Freepik)

Beéle ha posicionado varias de sus canciones entre las más escuchadas en Colombia, consolidando su presencia dentro del género urbano y reuniendo a miles de seguidores que esperan su regreso a los escenarios en la capital.

Con el ‘sold out’ de su sexta función, Beéle cierra un capítulo importante en su trayectoria y se prepara para una de las presentaciones más esperadas de su año. Mientras se conocen más detalles sobre la producción y el repertorio definitivo, los seguidores continúan atentos a las actualizaciones oficiales.