Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

La cantante colombiana Karol G brilló en los Latin Grammy 2025. Aparte de que se ganó el galardón a canción del año, se subió al escenario con nada más y nada menos que la leyenda mexicana Marco Antonia Solís.

Karol G y Marco Antonio Solís cantaron juntos, ambos interpretaron el sencillo Coleccionando heridas, el cual lanzó meses atrás la colombiana con el mexicano en el álbum de 'Tropicoqueta'. La dupla de artista se mostró serena y derrochó talento, pero también las críticas hicieron eco.

¿Qué respondió Karol G a las críticas tras cantar con Marco Antonio Solís?

Es común que en un evento de esta talla, no todos los comentarios sean positivos. En ese sentido, algunos criticaron la interpretación de la estrella colombiana junto a Solís.

Así las cosas, luego del show, Karol G compartió unas palabras que fueron recibidas como una contundente respuesta para quienes la tachan a ella y los artistas en general.

Karol G y Marco Antonio Solís cantaron juntos en los Latin Grammy 2025 | Foto Kevin Winter / AFP.

Frente al micrófono de los Latin Grammy, Karol G expresó que durante este 2025

ha vivido una montaña rusa de emociones, como cualquier persona natural.

Enseguida, la latina remarcó que dentro de todo lo que la gente y los profesionales critican o califican, prefiere hacer caso omiso.

"Hágase de cuenta que no hay mundo entero, que no hay gente allá afuera y recuerda las cosas de por qué estamos haciendo las cosas. Las estoy haciendo porque amo la música, porque la música es mi vida, porque me encanta conectar con la gente", conectó Karol G.

¿Qué más expresó Karol G en los Latin Grammy?

La Bichota comunicó que no quiere que esté la gente en casa sintiendo que no son suficientemente buenos o profesionales para hacer las cosas, puesto que lo necesario es hacer lo que le gusta y ser feliz.

Las palabras de Karol G fueron aplaudidas por los internautas y seguidores, ya que la colombiana mostró su vulnerabilidad y dio a entender que después de lanzar 'Tropicoqueta', fueron muchas las críticas que habría recibido.

Pese a todo, Karol G se sigue posicionando como una de las cantantes más importantes no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo entero.