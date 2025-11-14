Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Karol G se sinceró e hizo confesiones de cómo ha sido su 2025 respecto a los señalamientos que le suelen hacer.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karol G
Karol G se defiendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís | Foto Kevin Winter / AFP.

La cantante colombiana Karol G brilló en los Latin Grammy 2025. Aparte de que se ganó el galardón a canción del año, se subió al escenario con nada más y nada menos que la leyenda mexicana Marco Antonia Solís.

Artículos relacionados

Karol G y Marco Antonio Solís cantaron juntos, ambos interpretaron el sencillo Coleccionando heridas, el cual lanzó meses atrás la colombiana con el mexicano en el álbum de 'Tropicoqueta'. La dupla de artista se mostró serena y derrochó talento, pero también las críticas hicieron eco.

¿Qué respondió Karol G a las críticas tras cantar con Marco Antonio Solís?

Es común que en un evento de esta talla, no todos los comentarios sean positivos. En ese sentido, algunos criticaron la interpretación de la estrella colombiana junto a Solís.

Así las cosas, luego del show, Karol G compartió unas palabras que fueron recibidas como una contundente respuesta para quienes la tachan a ella y los artistas en general.

Marco Antonio Solís, Karol G
Karol G y Marco Antonio Solís cantaron juntos en los Latin Grammy 2025 | Foto Kevin Winter / AFP.

Frente al micrófono de los Latin Grammy, Karol G expresó que durante este 2025
ha vivido una montaña rusa de emociones, como cualquier persona natural.

Artículos relacionados

Enseguida, la latina remarcó que dentro de todo lo que la gente y los profesionales critican o califican, prefiere hacer caso omiso.

"Hágase de cuenta que no hay mundo entero, que no hay gente allá afuera y recuerda las cosas de por qué estamos haciendo las cosas. Las estoy haciendo porque amo la música, porque la música es mi vida, porque me encanta conectar con la gente", conectó Karol G.

 

¿Qué más expresó Karol G en los Latin Grammy?

La Bichota comunicó que no quiere que esté la gente en casa sintiendo que no son suficientemente buenos o profesionales para hacer las cosas, puesto que lo necesario es hacer lo que le gusta y ser feliz.

Artículos relacionados

Las palabras de Karol G fueron aplaudidas por los internautas y seguidores, ya que la colombiana mostró su vulnerabilidad y dio a entender que después de lanzar 'Tropicoqueta', fueron muchas las críticas que habría recibido.

Pese a todo, Karol G se sigue posicionando como una de las cantantes más importantes no solo en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo entero.

Karol G
Karol G en la alfombra de los Latin Grammy 2025 | Foto Chandan Khanna / AFP.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Marco Antonio Solís, Karol G Karol G

Karol G y Marco Antonio Solís cantaron juntos en los Latin Grammy 2025, aquí el show completo

Karol G y Marco Antonio Solís hicieron un dueto en los Latin Grammy 2025 del que no se deja de hablar, así fue su presentación.

Beéle agotó su sexta fecha en el Movistar Arena Talento nacional

Beéle arrasa en Bogotá: su sexta fecha en el Movistar Arena se agotó en tiempo récord

Beéle suma otro sold out en Bogotá tras agotar su sexta fecha en el Movistar Arena, consolidando su presencia en la música urbana.

Feid, Karol G Karol G

La prueba vista en los Latin Grammy 2025 que indicaría la ruptura entre Karol G y Feid

Se eleva la posibilidad de que Karol G y Feid ya no serían novios, esta vez en la celebración de los Latin Grammy 2025.

Lo más superlike

Mamá de Yeferson Cossio reacciona a su parecido con mamá de Yina Calderón Yeferson Cossio

Así reaccionó la mamá de Yeferson Cossio cuando la compararon con la mamá de Yina Calderón en redes

La mamá de Yeferson Cossio ha declarado que en redes la comparan con la mamá de Yina Calderón, generando todo tipo de reacciones.

La Sustituta: ¿de qué trata la producción que llega al Canal RCN y revive el misterio en las noches? Producciones RCN

La Sustituta: ¿de qué trata la producción que llega al Canal RCN y revive el misterio en las noches?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio