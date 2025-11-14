Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín paraliza Miss Universo con su primera aparición en vestido de playa | VIDEO

Vanessa Pulgarín proyectó seguridad y cautivó con su figura, los colombianos están felices con su participación en Miss Universo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín paraliza Miss Universo con su primera aparición en vestido de playa | Foto del Canal RCN.

Vanessa Pulgarín hizo su primera aparición en traje de playa en Miss Universo, certamen de belleza que celebra su edición número 74 en Tailandia.

La representante de Colombia en Miss Universo ya lleva varios días en el país asiático. En cada una de sus apariciones, la modelo antioqueña ha cautivado con diferentes looks, y no fue la excepción al mostrar su figura en la primera pasarela con traje de dos piezas.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la primera aparición de Vanessa Pulgarín en vestido de playa en Miss Universo?

Se llevó a cabo el primer desfile de Miss Universo en vestido de playa. Para esta oportunidad, Vanessa Pulgarín lució un traje de color amarillo, en pleno parque acuático ubicado en la provincia de Pattaya.

La aparición de la colombiana causó reacciones positivas, pues demostró lo preparada que está para la gran final de Miss Universo 2025, la cual se llevará a cabo la próxima semana.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universo, en Tailandia | Foto de Buen día, Colombia.

Tan pronto gritaron Colombia, Vanessa Pulgarín salió segura, así lo dejó ver en cada paso que dio. Esta primera aparición en vestido de playa es sumamente importante, ya que la competencia comienza a tomar rumbo y es el espacio para que las candidatas de todo el mundo demuestren el nivel que tienen.

Artículos relacionados

Con la salida de Vanessa Pulgarín, hay quienes dicen que, al menos, la colombiana asegurará el Top 3 en Miss Universo. Sin embargo, es preciso decir que el certamen busca un todo, de modo que también tienen en cuenta los proyectos de las mujeres, su visión, oratoria, entre muchos más factores a considerar.

¿Por qué Vanessa Pulgarín está causando impacto en Miss Universo 2025?

En otro video, es posible denotar el impacto que está teniendo la reina de los colombianos en Miss Universo. Esto porque le gritaron a Pulgarín en plena pasarela; de hecho, destacaron el maquillaje que utilizó y la larga melena con ondas que lució.

Artículos relacionados

Entre tanto, también ha sido notoria la afinidad que tiene la paisa con las cámaras y el público, pues de manera orgánica interactúa con los demás sin perder la elegancia y el glamour que se necesita para una competencia de belleza de este nivel.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenn Muriel sorprende con un mensaje que aviva rumores de nuevo romance Jenn Muriel

¿Jenn Muriel está saliendo con alguien? Su respuesta dejó a muchos inquietos

Jenn Muriel respondió si está saliendo con alguien, una aclaración que dejó a muchos con aún más dudas.

Valentino arremete contra La Toxi Costeña y cuestiona su comportamiento Altafulla

Valentino cuestiona las actitudes de ‘La Toxi Costeña’ y habló de un posible gusto por Altafulla

Valentino arremetió contra La Toxi Costeña, cuestionando algunas de sus actitudes frente a Altafulla y Karina García.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se habría despachado nuevamente contra Yina Calderón, esto dijo

Andrea Valdiri fue captada en rede sociales refiriéndose a cierto tipo de personas que en redes sociales se sienten "poderosas".

Lo más superlike

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Patricia Grisales sorprendió al contar lo que sentía por el chef Jorge Rausch antes de entrar a MasterChef Celebrity Colombia.

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza anunció el estreno de 'Atrévete a Vivir', su propio documental

Melissa Gate con neurosis Melissa Gate

¿Qué es la neurosis, afección que tuvo Melissa Gate tras llegar a La casa de Alofoke?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio