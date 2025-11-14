Vanessa Pulgarín paraliza Miss Universo con su primera aparición en vestido de playa | VIDEO

Vanessa Pulgarín hizo su primera aparición en traje de playa en Miss Universo, certamen de belleza que celebra su edición número 74 en Tailandia.

La representante de Colombia en Miss Universo ya lleva varios días en el país asiático. En cada una de sus apariciones, la modelo antioqueña ha cautivado con diferentes looks, y no fue la excepción al mostrar su figura en la primera pasarela con traje de dos piezas.

¿Cómo fue la primera aparición de Vanessa Pulgarín en vestido de playa en Miss Universo?

Se llevó a cabo el primer desfile de Miss Universo en vestido de playa. Para esta oportunidad, Vanessa Pulgarín lució un traje de color amarillo, en pleno parque acuático ubicado en la provincia de Pattaya.

La aparición de la colombiana causó reacciones positivas, pues demostró lo preparada que está para la gran final de Miss Universo 2025, la cual se llevará a cabo la próxima semana.

Vanessa Pulgarín representa a Colombia en Miss Universo, en Tailandia | Foto de Buen día, Colombia.

Tan pronto gritaron Colombia, Vanessa Pulgarín salió segura, así lo dejó ver en cada paso que dio. Esta primera aparición en vestido de playa es sumamente importante, ya que la competencia comienza a tomar rumbo y es el espacio para que las candidatas de todo el mundo demuestren el nivel que tienen.

Con la salida de Vanessa Pulgarín, hay quienes dicen que, al menos, la colombiana asegurará el Top 3 en Miss Universo. Sin embargo, es preciso decir que el certamen busca un todo, de modo que también tienen en cuenta los proyectos de las mujeres, su visión, oratoria, entre muchos más factores a considerar.

¿Por qué Vanessa Pulgarín está causando impacto en Miss Universo 2025?

En otro video, es posible denotar el impacto que está teniendo la reina de los colombianos en Miss Universo. Esto porque le gritaron a Pulgarín en plena pasarela; de hecho, destacaron el maquillaje que utilizó y la larga melena con ondas que lució.

Entre tanto, también ha sido notoria la afinidad que tiene la paisa con las cámaras y el público, pues de manera orgánica interactúa con los demás sin perder la elegancia y el glamour que se necesita para una competencia de belleza de este nivel.