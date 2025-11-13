Vanessa Pulgarín deslumbra con vestido que la hace ver como la nueva Miss Universo, así se ve

La representante de Colombia en Miss Universo, Vanessa Pulgarín, es de las mujeres que más impacto está generando en los días de concentración del certamen de belleza.

A través de redes sociales, la Miss Universe Colombia está demostrando que tiene todo lo que se busca para convertirse en reina universal, razón por la que no hay contenido de la antioqueña que pase de manera desapercibida.

¿Cuál es el vestido por el que dicen que Vanessa Pulgarín debería ser coronada como Miss Universo?

La atención recayó de manera masiva en un reciente video que compartió Vanessa Pulgarín, ya que lució un vestido con el que algunos aseguran que "ya deberían entregarle la corona" a la colombiana.

Vanessa Pulgarín está teniendo un buen desenvolvimiento en Miss Universo | Foto del Canal RCN.

Por obvias razones, el look y la propuesta como tal de Vanessa Pulgarín está poniendo a soñar a muchos, quienes no descartan la posibilidad de que la elijan como Miss Universo 2025 y, por ende, le daría la tercera corona a Colombia en esta competencia de belleza.

Sin más detalles, Vanessa Pulgarín se puso un vestido dorado cuyo diseño parece de metal. Inclusive, expresaron que parecía como si ese look fuese para la gran final de Miss Universo por lo elegante y la manera como la reina de todos los colombianos lo porta.

En el clip, Vanessa se desenvolvió frente a la cámara desfilando el diseño del vestido por el que dicen que la hace ver como la nueva Miss Universo 2025. Este es el video:

¿Cómo va la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

La participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025 está capturando el interés. Expertos y fanáticos del mundo de la belleza dicen que hay altas probabilidades de que la mujer paisa llegue al selecto Top 5 del certamen.

Vanessa Pulgarín coronada como Miss Universe Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

Por lo tanto, la colombiana sigue dando lo mejor de sí misma y tratando de ganarse el cariño del público a través de su carisma, a la vez que su propuesta de desarrollo humano para contribuir a la sociedad.

En definitiva, Pulgarín tiene una gran responsabilidad y está siendo aplaudida por su trabajo en Tailandia, país anfitrión de la edición número 74 de Miss Universo.