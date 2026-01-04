Karen Sevillano reveló que ya está en Bogotá, lista para el After Show de La casa de los famosos

La creadora de contenido Karen Sevillano emocionó a sus seguidores al anunciar que ya se mudó a Bogotá.

Karen Sevillano presentará el After de La casa de los famosos Colombia junto a Vicky Berrio. (Foto Canal RCN)

¿Por qué se mudó Karen Sevillano a Bogotá?

La influenciadora dio la noticia a través de sus historias de Instagram en las que contó que ayer hizo su trasteo y que ya se encuentra instalada en la capital colombiana en un nuevo edificio.

Además, dijo que está muy contenta porque en el lugar donde vive dan clases de pilates, actividad que piensa aprovechar al máximo.

Por otra parte, la presentadora se está preparando para ser la cara del After Show de La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada junto a la humorista Vicky Berrio.

“Ayer no estuve activa porque me estaba trasteando”, expresó Karen Sevillano en su publicación.

Recordemos que Karen ya había asumido este importante reto en la segunda temporada del programa, donde no solamente se consolidó como presentadora, sino que también se ganó aún más el cariño de los televidentes que la siguen desde que fue la ganadora de la primera temporada del reality.

La casa de los famosos Colombia iniciará el próximo 12 de enero y se espera que esta temporada sea muy llamativa debido a los contrastes en personajes y personalidades que compartirán espacio y se enfrentarán en las pruebas.

¿Quiénes fueron los últimos habitantes confirmados por El Jefe de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, El Jefe anunció el ingreso del cantante Juan Palau y del comediante Juanda Caribe, dándole forma al grupo de participantes.

Karen Sevillano ya tiene experiencia en este formato y su regreso genera expectativa. En la segunda temporada demostró que podía manejar con soltura las entrevistas, las dinámicas y el contacto directo con los seguidores del programa.

Su evolución como presentadora es evidente lo que asegura un desempeño sólido en esta nueva etapa.

Los televidentes podrán disfrutar de la señal 24/7 de La casa de los famosos Colombia a través de la app del Canal RCN, donde tendrán acceso permanente y en tiempo real a todo lo que ocurra dentro del programa.

Además, cada noche después del capítulo emitido por televisión, Karen Sevillano y Vicky Berrio estarán al frente del After Show, un espacio pensado para analizar lo sucedido, compartir momentos inéditos y mantener la conversación viva con la audiencia.

De esta manera, la producción asegura que los seguidores no se pierdan ningún detalle y puedan vivir la experiencia completa del programa desde cualquier lugar.