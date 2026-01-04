Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón responde críticas por pasar Año Nuevo en "un pueblo"

Yina Calderón respondió a las críticas por no viajar en Año Nuevo y aseguró que prefiere planes sencillos y en familia.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yina Calderón defendió los planes sencillos y el valor de pasar tiempo en familia.
Yina Calderón defendió los planes sencillos y el valor de pasar tiempo en familia. Foto Canal RCN

Yina Calderón volvió a estar en el centro de la conversación luego de responder, a través de sus historias de Instagram, a una serie de comentarios que cuestionaban la forma en la que decidió recibir el Año Nuevo.

Para algunos internautas, su elección de pasar las fiestas en su pueblo natal no era coherente con la imagen de lujo y abundancia que suelen asociarle.

Sin embargo, Yina aprovechó el espacio para expresar su posición y dejar claro que, para ella, el valor de un plan no se mide por el dinero invertido ni por el destino elegido, sino por las personas que lo acompañan.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón eligió regresar a su pueblo para despedir el año?

En sus respuestas, Yina explicó que su decisión estuvo motivada por algo muy simple, su familia. Para ella, regresar a su lugar de origen no representa un retroceso ni una contradicción, sino un acto consciente de amor y conexión.

Lejos de buscar destinos lejanos o exclusivos, la influencer aseguró disfrutar de los planes sencillos, esos que no requieren excesos para convertirse en memorables, compartir con la familia, reír, bailar y reencontrarse con sus raíces fue, en su percepción, una forma auténtica de cerrar un ciclo y abrir otro con buena energía.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el lujo, las apariencias y las críticas en redes?

Uno de los puntos más contundentes de su mensaje fue la reflexión que hizo sobre las apariencias, Yina señaló que muchas personas critican sin conocer realidades y que existe una obsesión social por aparentar éxito a través de viajes costosos o planes extravagantes.

Yina Calderón anuncia que se va del país.
Yina Calderón defendió los planes sencillos y el valor de pasar tiempo en familia. (Foto Canal RCN)

Según expresó, ha visto a muchos endeudarse únicamente para “chicanear” paseos que, aunque llamativos en redes, no garantizan felicidad real.

Para ella, el lujo no está en el precio de un tiquete o en una foto frente al mar, sino en compartir tiempo con quienes la quieren de verdad, su mensaje fue interpretado por muchos como una crítica directa a la cultura de la comparación.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje deja esta postura de Yina para comenzar el año?

Más allá de la polémica, la respuesta de Yina Calderón dejó una reflexión clara, cada quien vive y celebra a su manera, su postura invita a cuestionar la idea de que el éxito debe verse de una sola forma y recuerda que la sencillez también puede ser una elección consciente, no una carencia.

Yina Calderón fue vista con Asaf Torres.
Yina Calderón pasó el fin de año en su pueblo natal junto a su familia. (Foto Canal RCN)

Al priorizar a su familia y sus afectos, Yina reafirmó que no todo gira en torno al dinero, incluso para quienes han construido una imagen pública asociada a la abundancia.

Así, mientras algunos miden el cierre de año en destinos exóticos o lujos visibles, Yina decidió medirlo en abrazos, risas y cercanía, una respuesta que, más allá de gustar o no, abrió el debate sobre lo que realmente importa al momento de celebrar y empezar de nuevo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Salomón Bustamante

Salomón Bustamante responde a mensajes que recibió por video donde baila con otro hombre

Salomón Bustamante reaccionó a los mensajes insinuantes que recibió por un video en el que baila de forma cercana con otro hombre.

El 2026 es un año clave para James Rodríguez por la preparación rumbo al Mundial de fútbol. James Rodríguez

James Rodríguez compartió fotos de los primeros cuatro días del 2026

James Rodríguez compartió imágenes de los primeros días del 2026, mostrando disciplina, energía y enfoque de cara al Mundial.

Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, reveló que contará varias verdades Talento nacional

El Agropecuario anuncia que no se quedará callado y contará varias verdades: ¿se refería a Aida?

El Agropecuario generó expectativa en redes al asegurar que muy pronto contaría la verdad, y muchos creen que se refería a Aida Merlano.

Lo más superlike

Feid publicó la foto de una mujer que muchos asociaron como su nueva novia Feid

Feid desata rumores de nueva novia tras publicar misteriosa foto en sus redes, ¿y Karol G?

Feid sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar la foto de una mujer que no es Karol G, desatando rumores de nueva pareja.

Karen Sevillano se muda a Bogotá. Karen Sevillano

Karen Sevillano reveló que ya está en Bogotá, lista para el After Show de La casa de los famosos

Famosa cantante de K-Pop, Nana, fue demandada por su agresor luego de que la asaltó en su vivienda Talento internacional

Famosa cantante sufrió un asalto y luego fue demandada por su agresor: esta sería la razón

Murió el bebé de Fernanda Moreno, reconocida por participar en Acapulco Shore Talento internacional

Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?