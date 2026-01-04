Yina Calderón responde críticas por pasar Año Nuevo en "un pueblo"

Yina Calderón volvió a estar en el centro de la conversación luego de responder, a través de sus historias de Instagram, a una serie de comentarios que cuestionaban la forma en la que decidió recibir el Año Nuevo.

Para algunos internautas, su elección de pasar las fiestas en su pueblo natal no era coherente con la imagen de lujo y abundancia que suelen asociarle.

Sin embargo, Yina aprovechó el espacio para expresar su posición y dejar claro que, para ella, el valor de un plan no se mide por el dinero invertido ni por el destino elegido, sino por las personas que lo acompañan.

¿Por qué Yina Calderón eligió regresar a su pueblo para despedir el año?

En sus respuestas, Yina explicó que su decisión estuvo motivada por algo muy simple, su familia. Para ella, regresar a su lugar de origen no representa un retroceso ni una contradicción, sino un acto consciente de amor y conexión.

Lejos de buscar destinos lejanos o exclusivos, la influencer aseguró disfrutar de los planes sencillos, esos que no requieren excesos para convertirse en memorables, compartir con la familia, reír, bailar y reencontrarse con sus raíces fue, en su percepción, una forma auténtica de cerrar un ciclo y abrir otro con buena energía.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el lujo, las apariencias y las críticas en redes?

Uno de los puntos más contundentes de su mensaje fue la reflexión que hizo sobre las apariencias, Yina señaló que muchas personas critican sin conocer realidades y que existe una obsesión social por aparentar éxito a través de viajes costosos o planes extravagantes.

Yina Calderón defendió los planes sencillos y el valor de pasar tiempo en familia. (Foto Canal RCN)

Según expresó, ha visto a muchos endeudarse únicamente para “chicanear” paseos que, aunque llamativos en redes, no garantizan felicidad real.

Para ella, el lujo no está en el precio de un tiquete o en una foto frente al mar, sino en compartir tiempo con quienes la quieren de verdad, su mensaje fue interpretado por muchos como una crítica directa a la cultura de la comparación.

¿Qué mensaje deja esta postura de Yina para comenzar el año?

Más allá de la polémica, la respuesta de Yina Calderón dejó una reflexión clara, cada quien vive y celebra a su manera, su postura invita a cuestionar la idea de que el éxito debe verse de una sola forma y recuerda que la sencillez también puede ser una elección consciente, no una carencia.

Yina Calderón pasó el fin de año en su pueblo natal junto a su familia. (Foto Canal RCN)

Al priorizar a su familia y sus afectos, Yina reafirmó que no todo gira en torno al dinero, incluso para quienes han construido una imagen pública asociada a la abundancia.

Así, mientras algunos miden el cierre de año en destinos exóticos o lujos visibles, Yina decidió medirlo en abrazos, risas y cercanía, una respuesta que, más allá de gustar o no, abrió el debate sobre lo que realmente importa al momento de celebrar y empezar de nuevo.