Valerie Domínguez compartió un tierno video en Guatapé y reveló cómo disfruta su faceta de mamá

La presentadora Valerie Domínguez enterneció las redes al compartir unos instantes de sus vacaciones familiares.

Valerie Domínguez disfruta de sus vacaciones en Guatapé. (Foto Canal RCN)

¿Dónde está pasando sus vacaciones Valerie Domínguez?

La modelo publicó en sus plataformas digitales un tierno video en donde se le ve disfrutando de un recorrido en moto acuática en Guatapé, Antioquia.

En el video se le puede ver a su esposo "El Pollo" Echeverry mientras maneja la moto junto al pequeño Thiago, fruto de esta relación.

Además, Valerie compartió varias fotografías donde se les ve a los tres muy sonrientes disfrutando del paseo.

Asimismo, la exreina confesó que su hijo Thiago a su corta edad tiene más fans que ella y no es para menos, con tan solo 5 años, el pequeño acumula más de 150 mil seguidores en Instagram convirtiéndolo en una figura mediática.

¿Valerie Domínguez fue jurado en Miss Universe Colombia, el reality?

Valerie tuvo una aparición hace unos meses en la televisión, lo hizo al ser parte del jurado de Miss Universe Colombia, el reality, una producción del Canal RCN.

Valerie ha sabido integrar su rol de madre con su carrera en los medios, mostrando que detrás de la figura pública existe una mujer que disfruta de los momentos sencillos y que encuentra en su familia la inspiración para seguir adelante.

Haber sido jurado en Miss Universe Colombia reafirma su experiencia y conocimiento en el ámbito de los certámenes, donde su opinión es valorada por su recorrido y por la disciplina que siempre ha demostrado.

Para Valerie, una reina completa debe reunir varias cualidades que van más allá de la apariencia física.

Según lo que expresó, es fundamental que tenga una pasarela impecable, un cuerpo cuidado de manera natural y saludable, y que proyecte seguridad en cada presentación.

También considera indispensable la oratoria, la capacidad de responder con claridad y transmitir lo que el público quiere escuchar, además de portar siempre un vestido elegante y delicado que resalte su presencia.

La sonrisa, como símbolo de carisma, es otro de los elementos que ella destaca como esenciales para poder ser una buena reina de belleza.

Valerie no solo es recordada por su corona de 2005, sino también por la manera en que ha evolucionado en su carrera, adaptándose a nuevos formatos y manteniéndose vigente en la televisión y en las plataformas digitales.

Su hijo Thiago, su esposo y sus proyectos profesionales son parte de una historia que sigue cautivando a quienes la siguen, consolidándola como una mujer que inspira.