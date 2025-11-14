El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano, así fue el romántico momento

Fernando Solórzano, mejor conocido como 'El Flaco Solórzano', causó furor en las redes sociales tras compartir que le propuso matrimonio a su novia, la actriz Lorena Altamirano.

¿El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano? Esto reveló el actor

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido actor colombiano compartió una romántica fotografía en la que dio a conocer a su enorme comunidad que llegará al altar junto a su novia para sellar su amor para siempre.

"Me dijo que sí", escribió Solórzano por medio de sus historias en donde presumió una encantadora fotografía con su prometida en la que se besan tiernamente y ella muestra su anillo de compromiso. "El puente de los suspiros testigo de mi amor por ti", agregó a la publicación que además acompañó de una canción en la que le declara su amor a la actriz.

¿Cómo reaccionó Lorena Altamirano tras la propuesta de matrimonio de El Flaco Solórzano?

Por su parte, Lorena también apareció en su cuenta de Instagram para contarle a su comunidad que oficialmente es la prometida del actor, un momento que quedará marcado en los corazones de la pareja, quienes se comprometieron luego de más de 10 años de relación.

"Te amo negrito, fue un momento tan único como tú, cuando menos lo esperé, fue perfecto, solo tu y yo viviendo este amor tan bonito", escribió la también creadora de contenido en esta red social visiblemente conmovida por la propuesta de matrimonio, "dije que sí, 14/11/2025", señaló.

¿En dónde le pidió matrimonio El flaco Solórzano a Lorena Altamirano?

De acuerdo con los videos que la pareja compartió a lo largo del día, el destino que eligió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue Venecia, Italia, mientras navegaban por ciudad.

"Nuestro primer viaje por el gran canal de Venecia, el primer día haciendo el recorrido, obviamente yo feliz y enamorada", dijo Altamirano sin saber que más tarde le propondrían matrimonio.

Como era de esperarse, la propuesta de matrimonio ha generado reacciones entre los seguidores de los actores, quienes han sido testigos de esta historia de amor.