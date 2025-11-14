Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano, así fue el romántico momento

Fernando Solórzano presumió en redes sociales que Lorena Altamirano le dijo "sí" con una romántica foto en Venecia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia 2025 - Argolla de matrimonio.
El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano. Foto | Canal RCN - Freepik.

Fernando Solórzano, mejor conocido como 'El Flaco Solórzano', causó furor en las redes sociales tras compartir que le propuso matrimonio a su novia, la actriz Lorena Altamirano.

Artículos relacionados

¿El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano? Esto reveló el actor

A través de su cuenta de Instagram, el reconocido actor colombiano compartió una romántica fotografía en la que dio a conocer a su enorme comunidad que llegará al altar junto a su novia para sellar su amor para siempre.

Artículos relacionados

"Me dijo que sí", escribió Solórzano por medio de sus historias en donde presumió una encantadora fotografía con su prometida en la que se besan tiernamente y ella muestra su anillo de compromiso. "El puente de los suspiros testigo de mi amor por ti", agregó a la publicación que además acompañó de una canción en la que le declara su amor a la actriz.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Lorena Altamirano tras la propuesta de matrimonio de El Flaco Solórzano?

Por su parte, Lorena también apareció en su cuenta de Instagram para contarle a su comunidad que oficialmente es la prometida del actor, un momento que quedará marcado en los corazones de la pareja, quienes se comprometieron luego de más de 10 años de relación.

"Te amo negrito, fue un momento tan único como tú, cuando menos lo esperé, fue perfecto, solo tu y yo viviendo este amor tan bonito", escribió la también creadora de contenido en esta red social visiblemente conmovida por la propuesta de matrimonio, "dije que sí, 14/11/2025", señaló.

¿En dónde le pidió matrimonio El flaco Solórzano a Lorena Altamirano?

De acuerdo con los videos que la pareja compartió a lo largo del día, el destino que eligió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, fue Venecia, Italia, mientras navegaban por ciudad.

"Nuestro primer viaje por el gran canal de Venecia, el primer día haciendo el recorrido, obviamente yo feliz y enamorada", dijo Altamirano sin saber que más tarde le propondrían matrimonio.

Como era de esperarse, la propuesta de matrimonio ha generado reacciones entre los seguidores de los actores, quienes han sido testigos de esta historia de amor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra reveló escalofriante audio tras vivir experiencia paranormal en Armero

La Liendra contó que durante el proceso de edición del video, detectaron una misteriosa voz en los audios que grabaron durante el documental.

Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura Aída Victoria Merlano

Así luce Aida Victoria Merlano a 4 meses del postparto: sus seguidores quedaron en shock

Aida Victoria Merlano sorprendió al mostrar cómo luce su cuerpo apenas 4 meses después de dar a luz y deja aparente indirecta para su ex.

Paola Jara contó la experiencia que ha tenido con sus perros con su embarazo Paola Jara

Paola Jara conmueve al contar lo que vivió con sus perros previo a tener a Emilia

Paola Jara reveló el comportamiento inesperado de sus perros durante su embarazo y en estos últimos días antes de dar a luz: "Mis protectores".

Lo más superlike

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

Christian Nodal recibió su Latin Grammy, pero en medio de su discurso olvidó nombrar a su esposa Ángela Aguilar.

Tendencias de Navidad Navidad

¿Cuáles son las tendencias que marcarán la Navidad de este 2025?, te lo contamos

Patricia Grisales causa revuelo en redes. Jorge Rausch

Patricia Grisales rompió el silencio sobre su relación con el chef Jorge Rausch: "Le tenía miedo"

Karol G Karol G

Karol G se defendió de quienes la criticaron tras cantar con Marco Antonio Solís, ¿qué dijo?

Mansión, dinero Viral

¿De dónde salió el dinero para 'La mansión de Luinny'? El productor rompió el silencio