WestCol es criticado por celebrar el cumpleaños de Luisa Castro, “siempre lo mismo”

La reciente aparición de Luisa Castro y WestCol en varias publicaciones desde Las Vegas reavivó la conversación en redes sociales, donde usuarios y seguidores han reaccionado a las imágenes del viaje.

Durante su estadía en la ciudad estadounidense, ambos compartieron actividades y momentos que alimentaron las sospechas sobre una posible relación, aunque ninguno se ha referido directamente al tema.

El punto que más atención generó fue la celebración del cumpleaños de la influenciadora, organizada en un restaurante y acompañada por el creador de contenido, quien se mantuvo a su lado.

En los clips difundidos se observa un festejo con decoración especial, música y un ambiente de celebración que tomó por sorpresa a muchos seguidores. La cercanía entre ambos, evidente en el material compartido, fortaleció los rumores que surgieron semanas atrás, cuando comenzaron a mostrarse juntos en diferentes espacios.

¿Qué pasa entre Luisa Castro y WestCol?

La publicación de Castro agradeciendo por “un año más de vida” y resaltando que nuevos amigos la habían hecho sentir “consentida” agregó más elementos a la conversación digital.

La atención se intensificó cuando se recordó que Luisa asistió a los Latin Grammy acompañando a WestCol, quien estuvo nominado en la categoría de mejor creador con “La plena W sound 05”.

Las críticas hacia el streamer no se limitaron al festejo en Las Vegas. En redes sociales, algunos usuarios manifestaron que este tipo de gestos se ha vuelto frecuente en su comportamiento.

¿Cómo celebró Luisa Castro su cumpleaños?

Recordaron que, meses atrás, realizó una celebración sorpresa para la creadora de contenido Karina García, en ocasión de sus cinco millones de seguidores. Dicho evento ya había generado opiniones divididas entre quienes consideraban el gesto una muestra de apoyo y quienes lo veían como una acción repetitiva.

Ante este contexto, la celebración del cumpleaños de Castro se interpretó por algunos como parte de un patrón. En los comentarios, varios seguidores señalaron que “siempre hace lo mismo” con sus amigas cercanas, mientras otros defendieron al creador argumentando que se trata de expresiones normales entre colegas del ámbito digital.

Hasta el momento, ni Luisa Castro ni WestCol han confirmado o desmentido las especulaciones sobre una relación sentimental.

Sus publicaciones recientes se han limitado a mostrar fragmentos de su viaje y momentos destacados del cumpleaños, sin ampliar información sobre su vínculo personal.