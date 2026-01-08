Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón marcó territorio y dice que el Agropecuario es de ella, ¿confirmó un romance?

Yina Calderón revela cada vez más su cercanía con el Agropecuario y desata ola de rumores de un posible romance en redes sociales.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón revoluciona redes con nuevo gesto hacia el Agropecuario
Yina Calderón marca territorio y aviva rumores de romance con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Yina Calderón sigue haciendo de las suyas al revolucionar las redes sociales tras seguir alimentando los rumores sobre su supuesto romance con Juan David Tejada, pues ha dejado claro que “ese hombre es suyo”.

Artículos relacionados

En horas del mediodía de este jueves 8 de enero, la empresaria de fajas marcó territorio y dejó claro que no quieren que se metan con lo que es de ella.

¿Qué hizo Yina Calderón para confirmar que está saliendo con el agropecuario?

Yina Calderón ha publicado algunas historias en la mañana y mediodía de este jueves, en donde ya dijo que es una “agropecuaria”, además, dejó ver que sigue compartiendo con Juan David Tejada, el Agropecuario exnovio de Aida Victoria Merlano.

Artículos relacionados

Además de revelar que ya está en medio de vacas y caballos, la polémica mujer compartió un clip en su Instagram en donde le cantó a Juan David una reconocida canción llanera, pero lo enfocó y señaló con su dedo al interpretar con su voz “con lo mío no se metan”.

Asimismo, en su historia le puso un corazón con emoji rojo, mismo que ya había dejado en videos anteriores junto al agropecuario.

Yina Calderón dice que el Agropecuario es suyo y desata revuelo en redes
Yina Calderón revoluciona redes con nuevo gesto hacia el Agropecuario. (Foto: Canal RCN)

¿El Agropecuario confirmó el supuesto romance con Yina Calderón?

Por su lado, Juan David Tejada no ha dicho nada sobre el tema, de hecho, a través de una publicación que hizo en Instagram, recibió bastante críticas.

El Agropecuario posteó un carrusel de fotos en Guatapé, mismo lugar en donde estuvo Yina, sin embargo, aunque ella lo ha presumido, él no ha hecho lo mismo y eso le costó varios comentarios negativos.

Artículos relacionados

Pues los usuarios de internet lo señalan por “hacer de todo” con tal de tener fama, según sus opiniones y así mismo, lo criticaron por no presumir a Calderón.

¿Yina Calderón y el Agropecuario sí tiene un posible romance?

En los videos que ha publicado Yina en sus historias, se ha visto cómo la empresaria presume a Juan David, pero él no pone buena cara, o eso se notó en el clip donde ella le canta.

Yina Calderón vuelve a causar polémica por videos con el Agropecuario
Yina Calderón dice que el Agropecuario es suyo y desata revuelo en redes. (Foto: Canal RCN)

Podrías ser que estén usando su cercanía como una estrategia para llamar la atención en redes y generar vistas, o simplemente coincidieron y se hicieron amigos.

Por ahora, solo queda esperar que alguno de los dos confirme si solo son rumores por su cercanía, o en serio hay algo entre los dos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone Talento internacional

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone, estrella de The Wire

Se confirma la causa de muerte del actor James Ransone, recordado por The Wire. Familiares y colegas lo despidieron con emotivos mensajes.

Nicolás Arrieta posando a la cámara. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Reconocido cantante reta a Westcol. Westcol

Reconocido cantante lanza un inesperado reto a Westcol: "Si pierdo me retiro de la música"

Reconocido influencer y cantante causó revuelo con un inesperado reto a Westcol que divide opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero protagonizaron un intercambio de mensajes cargado de emoción que confirmó su conexión tras 17 años.

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

La casa de los famosos

Valentino Lázaro rompe el silencio tras ser confirmado en La casa de los famosos Colombia 3

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos