Yina Calderón marcó territorio y dice que el Agropecuario es de ella, ¿confirmó un romance?
Yina Calderón revela cada vez más su cercanía con el Agropecuario y desata ola de rumores de un posible romance en redes sociales.
Yina Calderón sigue haciendo de las suyas al revolucionar las redes sociales tras seguir alimentando los rumores sobre su supuesto romance con Juan David Tejada, pues ha dejado claro que “ese hombre es suyo”.
En horas del mediodía de este jueves 8 de enero, la empresaria de fajas marcó territorio y dejó claro que no quieren que se metan con lo que es de ella.
¿Qué hizo Yina Calderón para confirmar que está saliendo con el agropecuario?
Yina Calderón ha publicado algunas historias en la mañana y mediodía de este jueves, en donde ya dijo que es una “agropecuaria”, además, dejó ver que sigue compartiendo con Juan David Tejada, el Agropecuario exnovio de Aida Victoria Merlano.
Además de revelar que ya está en medio de vacas y caballos, la polémica mujer compartió un clip en su Instagram en donde le cantó a Juan David una reconocida canción llanera, pero lo enfocó y señaló con su dedo al interpretar con su voz “con lo mío no se metan”.
Asimismo, en su historia le puso un corazón con emoji rojo, mismo que ya había dejado en videos anteriores junto al agropecuario.
¿El Agropecuario confirmó el supuesto romance con Yina Calderón?
Por su lado, Juan David Tejada no ha dicho nada sobre el tema, de hecho, a través de una publicación que hizo en Instagram, recibió bastante críticas.
El Agropecuario posteó un carrusel de fotos en Guatapé, mismo lugar en donde estuvo Yina, sin embargo, aunque ella lo ha presumido, él no ha hecho lo mismo y eso le costó varios comentarios negativos.
Pues los usuarios de internet lo señalan por “hacer de todo” con tal de tener fama, según sus opiniones y así mismo, lo criticaron por no presumir a Calderón.
¿Yina Calderón y el Agropecuario sí tiene un posible romance?
En los videos que ha publicado Yina en sus historias, se ha visto cómo la empresaria presume a Juan David, pero él no pone buena cara, o eso se notó en el clip donde ella le canta.
Podrías ser que estén usando su cercanía como una estrategia para llamar la atención en redes y generar vistas, o simplemente coincidieron y se hicieron amigos.
Por ahora, solo queda esperar que alguno de los dos confirme si solo son rumores por su cercanía, o en serio hay algo entre los dos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike