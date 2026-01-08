Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón confirmaría posible romance con el Agropecuario: "yo ya soy una agropecuaria"

Yina Calderón aviva rumores de su supuesto romance con el Agropecuario, tras revelar que ya es “toda una agropecuaria”.

Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón vuelve a encender rumores con el Agropecuario
Yina Calderón aviva rumores de romance con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El pasado martes 6 de enero, Yina Calderón volvió a generar tema de conversación al revelar que estaba acompañada de Juan David Tejada, conocido como el ‘Agropecuario’, exnovio de Aida Victoria Merlano.

Desde entonces, ha habido muchas especulaciones en redes sociales sobre el supuesto amorío entre la empresaria y el hombre, sin embargo, él no ha mencionada ni ha publicado nada sobre el tema.

¿Cuál fue el video que publicó Yina Calderón junto al Agropecuario?

La empresaria de fajas puso una historia a través de su cuenta oficial de Instagram en donde se le veía sobre la espalda de Juan David, mientras estaban en una piscina y en el clip agregó un emoji de corazón rojo, lo que indicaría que no solo podrían ser amigos.

Yina Calderón vuelve al centro del foco tras video con el Agropecuario
Yina Calderón vuelve a encender rumores con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN)

Esta historia fue publicada el pasado martes, mientras que, el miércoles 7 en horas de la mañana, Calderón se dejó ver muy feliz en una moto acuática en Guatapé y precisamente, el Agropecuario es quien iba manejando el vehículo.

¿Qué ha dicho el Agropecuario sobre su supuesta relación con Yina Calderón?

A través de sus redes sociales, Juan David Tejada publicó un carrusel de fotos en Guatapé, mismo lugar en donde Yina posteó imágenes.

Como era de esperarse, el Agropecuario recibió todo tipo de comentarios en su publicación, pues algunos usuarios lo cuestionaron por no presumir a Yina, tal como ella sí lo había hecho con él y así mismo, lo criticaron “por hacer de todo con tal de tener fama”.

Esto, debido a que algunos usuarios en redes consideran que el hombre se acercaría a las mujeres por interés, pero eso son solo opiniones.

Por otro lado, otros lo felicitaron por su relación con la empresaria y le desearon que “fueran felices”.

¿Yina Calderón ya es una agropecuaria por estar con Juna David Tejada?

Este jueves 8 de enero, Yina Calderón volvió a hacer de las suyas y puso un video que avivó los rumores de su supuesta relación con el Agropecuario, pues se grabó en unas caballerizas y en el fondo se ve a Juan David Tejada.

Yina Calderón aviva especulaciones tras aparecer con el Agropecuario
Yina Calderón vuelve al centro del foco tras video con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN)

En el clip se escucha a la empresaria diciendo, “¿Cuál saiyayina?, yo ya soy es agropecuaria”.

Con estas palabras, Yina dijo que ahora estaba rodeada de caballos y vacas y al final del video, le mandó un saludo al ‘team agropecuario’.

