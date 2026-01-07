Yina Calderón presume su cercanía con el Agropecuario, ¿sí tienen una relación?

En la noche del martes 6 de enero, Yina Calderón causó un gran revuelo en redes sociales tras revelar su cercanía con Juan David Tejada, más conocido como “el Agropecuario”, exnovio de Aida victoria Merlano.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

Desde que se conoció los videos de la empresaria con el hombre, no han parado los comentarios en redes sociales, en donde ya nacieron varias especulaciones sobre una posible relación entre Calderón y Tejada.

¿Cuáles fueron las historias que subió Yina Calderón junto a Juan David Tejada?

La empresaria de fajas, Yina Calderón, había presumido que estaba en Guatapé, Antioquia. Aunque no había mencionado con quién, sorprendió a todos sus seguidores al revelar el rostro de su acompañante.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

En sus videos subidos a través de Instagram, la huilense se ve sobre la espalda de Juan David en la piscina de donde se estarán hospedando. En el clip, Yina dejó un corazón rojo, lo que encendió las alarmas de las especulaciones.

Aunque no mencionó nada sobre su cercanía, Yina sigue dando de qué hablar al seguir publicando contenido con el Agropecuario.

Yina Calderón sigue alimentando rumores sobre su vínculo con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN)

¿Se confirmaría que Yina Calderón y Juan David Tejada sostienen un romance?

En horas de la mañana de este miércoles 7 de enero, Yina compartió otra historia en su Instagram, en donde está en una moto acuática con Juan David Tejada, quien va conduciendo el vehículo.

Artículos relacionados Yina Calderón El Agropecuario rompió el silencio tras su cercanía con Yina Calderón, ¿se confirma el romance?

La empresaria no escribió nada en el clip, pero sigue alimentando los rumores sobre su supuesta relación con el Agropecuario, quien no ha dicho nada sobre las especulaciones.

¿Juan David Tejada reveló por qué está con Yina Calderón?

Este mismo miércoles, el Agropecuario compartió un carrusel de fotos a través de su cuenta de Instagram, en donde no mencionó nada de estar junto a Yina Calderón, pues ni en sus historias se ha visto la empresaria.

Yina Calderón causa revuelo por su cercanía con Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, como era de esperarse, a través de su publicación, Juan David recibió cientos de comentarios en donde le desena lo mejor para su supuesta relación con Yina, pero así mismo, le llegaron muchas críticas.

Entre estas críticas, al Agropecuario lo cuestionaron por hacer “de todo”, con tal de tener fama y así mismo, recibió rechazo por no presumir a Yina en sus redes, así como ella lo ha hecho.