Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón presume su cercanía con el Agropecuario, ¿sí tienen una relación?

Con un nuevo video, Yina Calderón sigue alimentando las especulaciones sobre su posible romance con Juan David Tejada.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La aparición de Yina Calderón con Juan David Tejada que dio de qué hablar
Las historias de Yina Calderón con el Agropecuario que encendieron las redes. (Foto: Canal RCN - Freepik)

En la noche del martes 6 de enero, Yina Calderón causó un gran revuelo en redes sociales tras revelar su cercanía con Juan David Tejada, más conocido como “el Agropecuario”, exnovio de Aida victoria Merlano.

Artículos relacionados

Desde que se conoció los videos de la empresaria con el hombre, no han parado los comentarios en redes sociales, en donde ya nacieron varias especulaciones sobre una posible relación entre Calderón y Tejada.

¿Cuáles fueron las historias que subió Yina Calderón junto a Juan David Tejada?

La empresaria de fajas, Yina Calderón, había presumido que estaba en Guatapé, Antioquia. Aunque no había mencionado con quién, sorprendió a todos sus seguidores al revelar el rostro de su acompañante.

Artículos relacionados

En sus videos subidos a través de Instagram, la huilense se ve sobre la espalda de Juan David en la piscina de donde se estarán hospedando. En el clip, Yina dejó un corazón rojo, lo que encendió las alarmas de las especulaciones.

Aunque no mencionó nada sobre su cercanía, Yina sigue dando de qué hablar al seguir publicando contenido con el Agropecuario.

Las historias de Yina Calderón con el Agropecuario que encendieron las redes.
Yina Calderón sigue alimentando rumores sobre su vínculo con el Agropecuario. (Foto: Canal RCN)

¿Se confirmaría que Yina Calderón y Juan David Tejada sostienen un romance?

En horas de la mañana de este miércoles 7 de enero, Yina compartió otra historia en su Instagram, en donde está en una moto acuática con Juan David Tejada, quien va conduciendo el vehículo.

Artículos relacionados

La empresaria no escribió nada en el clip, pero sigue alimentando los rumores sobre su supuesta relación con el Agropecuario, quien no ha dicho nada sobre las especulaciones.

¿Juan David Tejada reveló por qué está con Yina Calderón?

Este mismo miércoles, el Agropecuario compartió un carrusel de fotos a través de su cuenta de Instagram, en donde no mencionó nada de estar junto a Yina Calderón, pues ni en sus historias se ha visto la empresaria.

Yina Calderón sigue alimentando rumores sobre su vínculo con el Agropecuario
Yina Calderón causa revuelo por su cercanía con Juan David Tejada. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, como era de esperarse, a través de su publicación, Juan David recibió cientos de comentarios en donde le desena lo mejor para su supuesta relación con Yina, pero así mismo, le llegaron muchas críticas.

Entre estas críticas, al Agropecuario lo cuestionaron por hacer “de todo”, con tal de tener fama y así mismo, recibió rechazo por no presumir a Yina en sus redes, así como ella lo ha hecho.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven Khloé Kardashian

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven

Famosa confiesa que quiere “congelarse y preservarse” para seguir viéndose joven y revela su relación con la vanidad y los retoques estéticos.

Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones. Lionel Messi

Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi habló sin solemnidad sobre su vínculo con Bad Bunny y reflexionó sobre cómo el fútbol y la música se cruzan en la cultura actual.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

Yina Calderón dejó ver su opinión sin filtros sobre Sara Uribe, quien hace pocos días fue confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

J Balvin

J Balvin causa furor tras hacer enojar a una mujer mayor en transporte público sin que ella lo reconociera

J Balvin causó furor al hacer enojar a una mujer mayor que se movilizaba en transporte público y no logró reconocerlo.

La sorpresa que recibió Alexa Torrex antes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex recibió inesperada sorpresa antes de entrar a La casa de los famosos 3, ¿qué sucedió?

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos