El Agropecuario rompió el silencio tras su cercanía con Yina Calderón, ¿se confirma el romance?

Juan David Tejada, conocido como “El Agropecuario”, ha protagonizado varios escándalos tras su separación con Aida Victoria Merlano, pues el hombre ha desatado comentarios en su contra con respecto a la relación que tuvo con la madre de su hijo.

En las horas de la mañana de este miércoles 7 de enero, Juan David publicó un carrusel de fotos en su cuenta oficial de Instagram, con el cual desató varios comentarios por su cercanía con Yina Calderón.

¿Qué hacía Juan David Tejada con Yina Calderón?

A través de sus historias en Instagram, Yina Calderón publicó videos en donde se le veía muy cercana al Agropecuario, pues estaban en una piscina y él la cargaba en su espalda, mientras ella grababa.

De hecho, en los clips compartidos por la empresaria, ella puso un corazón rojo, insinuando que habría algo más con el agropecuario.

En sus historias, Calderón no reveló mayor detalle sobre su cercanía con Juan David, pero por eso mismo, desató todo tipo de comentarios sobre su relación con la huilense.

¿Juan David Tejada confirmó su relación con Yina Calderón?

Por medio de un carrusel de fotos publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Juan David Tejada escribió que el 2026 sería un gran año para él, añadiendo: “muévete como si todo fuera a salir bien”.

En las fotos, aunque el Agropecuario no reveló ningún detalle junto a Yina Calderón, dejó ver que estaba en el mismo lugar que ella, pues también publicó su respectivo contenido en Guatapé.

¿Qué dicen los comentarios sobre la supuesta relación entre Juan David Tejada y Yina Caderón?

Como era de esperarse, Juan David Tejada recibió cientos de comentarios en su publicación en Instagram, en donde muchos usuarios le desean suerte en su supuesta relación con Calderón.

En otros comentarios, muchos seguidores del Agropecuario le reprochaban por su cercanía con Yina, ya que muchos asumen que él podría estar con ella con interés y que “le hace a lo que sea”.

Aunque fue la misma Yina Calderón quien inició las especulaciones, ni ella, ni Tejada han mencionada nada sobre el tema, pues solo se podría tratar de un encuentro de amigos y por el contexto de su rivalidad con Merlano, se prestó para todo tipo de supuestos.