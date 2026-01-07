Aida Victoria Merlano comparte cómo fue el tierno reencuentro con su hijo Emi

La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, sigue compartiendo momentos muy personales junto a su hijo Emi, quien se ha convertido en el motor de su vida, pues ahora, él se ha vuelto el protagonista de sus redes sociales.

Desde que se convirtió en madre, la barranquillera ser ha mostrado mucho más feliz y eso es lo que han notados sus seguidores, quienes no se pierden ni un detalle de su vida.

¿Cómo fue el reencuentro de Aida Victoria Merlano y su hijo Emi?

A través de sus historias en Instagram, en la noche del martes 6 de enero, la creadora de contenido subió historias de un viaje que hizo en los últimos días y manifestó que el 2026 será su año.

Así mismo, reveló cómo fue su reencuentro con Emi, luego de llegar a casa y separarse por unas horas de su pequeño bebé, quien se vio muy feliz de verla cuando ella llegó a su casa.

Aida Victoria Merlano reapareció en redes con un emotivo momento junto a su hijo. (Foto: Canal RCN)

En el video que dejó Aida Victoria en sus redes, la barranquillera escribió “Tú y yo” mientras corrió con sus brazos abiertos para recibir a su hijo.

¿Qué ha revelado Aida Victoria Merlano sobres su maternidad?

Aida Victoria Merlano ha hablado abiertamente sobre su rol como madre soltera y ha revelado cómo ha vivido esta etapa con su hijo, pues a pocas semanas de haber dado a luz, se separó del padre de Emi.

Desde la separación con Juan David Tejada, la creadora de contenido se hizo cargo de su hijo y ha dicho que ella es quien lo mantiene, ya que, según ella, presuntamente el agropecuario no responde económicamente por el menor.

Por su lado, la barranquillera ha confesado que vive y trabaja por su hijo, pues se volvió la luz de su vida y por él tiene muchas proyecciones.

¿Qué ha pasado entre Aida Victoria Merlano y el padre de su hijo?

La creadora de contenido no se ha quedado callada cuando ha tenido que revelar situación con su expareja, pues recientemente confesó que, al parecer, fue víctima de estafa, debido a que pudo haber sido engañada por el agropecuario, según informó en un en vivo junto a Westcol.

Aida Victoria Merlano presumió el momento más especial con su hijo Emi. (Foto: Freepik})

Por su parte, el influenciador ha mostrado que no está del todo de acuerdo con Aida Victoria, pues estuvo compartiendo con Yina Calderón.