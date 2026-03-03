Reviven desgarrador video de Yeison Jiménez y Thaliana tras su cumpleaños: "la verdadera reina"

En medio del duelo por el trágico fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, recientemente la familia del reconocido cantante se reunión para una celebración.

Sí, por motivo del cumpleaños de Thaliana, su hija, los más cercanos a la pequeña se dieron cita para hacer de esta fecha un día especial, pese a lo difícil de tener que festejar sin la presencia de su padre.

¿Qué pasó en el cumpleaños de Thaliana, la hija de Yeison Jiménez?

Lina Jiménez, hermana del fallecido cantante y quien por supuesto hizo parte de la celebración de su sobrina, revivió un desgarrador video que compartió Yeison meses atrás en el que aparece junto a la pequeña mientras la sostiene con sus brazos y ella loa abraza con profundo amor.

"Esta es la verdadera reina de mi vida. En sus brazos, en su ternura y en esos ojitos veo reflejado todo el amor de mi DIOS", escribió Jiménez en la descripción del post como una declaración de su infinito amor su hija.

En la publicación y así como en la vida, el cantante de música popular reiteró el lugar que su familia tenía en su vida y todo lo que significaba poder compartir con sus seres queridos a pesar de los días en los que no tenía mucho tiempo.

"Mi familia es la mayor bendición que tengo. No saben lo feliz que me hace poder llevarlas conmigo y tenerlas por lo menos un ratico en medio del corre corre", agregó.

¿Cuál fue el video de Yeison Jiménez que salió a la luz en el que aparece junto a su hija Thaliana?

Además de las muestras públicos de afecto hacia sus seres amados, en vida Yeison demostró que eran lo más importante, pues en cada oportunidad que tenía dejaba ver que, más allá de la fama y el dinero, su prioridad siempre fue poder disfrutar de la vida junto a cada una de las personas que lo rodeaban.



Hoy, casi dos meses después de que se confirmó su muerte en el accidente aéreo en el que también perdieron la vida integrantes de su equipo de trabajo, seguidores, amigos y por supuesto, familiares del hombre oriundo de Manzanares, siguen lamentando su dolorosa partida y echando de menos a quien era considerado una de las voces más importantes del género.