Luisa Castro publicó su primera foto junto a WestCol con especial dedicatoria, ¿confirmó su relación?

Los nombres de Luisa Castro y WestCol se han apoderado de las tendencias en los últimos días luego de mostrarse juntos de viaje en Las Vegas, Estados Unidos.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció reconocido actor colombiano en un grave accidente de tránsito: ¿quién era?

¿Cuáles fueron las fotos que Luisa Castro compartió junto a WestCol?

Luisa Castro y WestCol tienen a sus seguidores especulando de su posible relación amorosa, luego que ambos se mostraran juntos a través de redes sociales.

Los influenciadores estuvieron haciendo un viaje por el desierto en Las Vegas en donde se mostraron bastante cercanos.

Precisamente, en redes se viralizó un clip en el que Luisa se refería a él llamándolo "mi amor", algo que encendió los rumores que algo había entre ellos.

En medio de esta ola de rumores y especulaciones, Luisa Castro compartió una publicación en su cuenta de Instagram en donde expresó su felicidad por la última semana que ha vivido y más por la compañía que ha tenido.

Ha sido una semana bendecida y mágica, solo puedo darle gracias a Dios por siempre acompañarme, cuidarme y respaldarme.

WestCol y Luisa Castro se mostraron juntos en redes sociales. (Foto Freepik)

¿Cuál fue el mensaje que Luisa Castro le dedicó a WestCol tras su viaje a Las Vegas?

Luisa Castro dejó varias fotografías de lo que fue esa experiencia en un desierto de Las Vegas y de manera sorpresiva dejó varias fotos junto a WestCol.

En las imágenes, la influenciadora se mostró sonriente y cercana con WestCol con quien se la pasó todo el tiempo durante esta experiencia por el desierto y con quien hasta tuvo un gran susto manejando por estos terrenos.

Junto a las fotos con WestCol, Luisa Castro compartió un emotivo mensaje para WestCol a quien le agradeció por haberla invitado a Las Vegas.

Gracias WestCol por esta súper invitación, increíble.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al revelar que adoptaron: así presentaron al nuevo integrante

¿Qué reacciones han dejado las fotos de WestCol y Luisa Castro?

Luisa Castro con sus fotos y mensaje para WestCol ha avivado los rumores de relación con el famoso streamer antioqueño.

Como era de esperarse las reacciones no se han hecho esperar y para sus seguidores estas fotografías y mensaje son una clara prueba en que ambos podrían estar dándose una oportunidad en el amor.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni la influenciadora ni el streamer se han pronunciado para confirmar o desmentir que están saliendo.

Asimismo, muchos se han preguntado por la relación de Luisa Castro con el cantante Reykon, con quien se supo sostuvo una relación por varios años.