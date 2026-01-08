Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce hoy la esposa de Carlos Feria tras el cambio en su vitíligo

Vitíligo de la esposa de Carlos Feria estaría desapareciendo; la influenciadora enseñó su cambio: Dios me está sanando”.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El antes y después del vitíligo de la esposa de Carlos Feria genera reacciones
El antes y después del vitíligo de la esposa de Carlos Feria genera reacciones. (Foto Freepik).

Adriana Valcárcel, la esposa del creador de contenido Carlos Feria, sorprendió al mostrar que su vitíligo estaría desapareciendo por cuenta propia. La mujer se mostró emocionada al ver su evolución positiva y atribuyó este inesperado cambio a Dios.

Artículos relacionados

¿Cómo luce actualmente Adriana, la esposa de Carlos Feria, que padece vitíligo?

El pasado miércoles 7 de enero, Carlos Feria compartió con sus millones de seguidores en redes sociales cómo luce actualmente su esposa Adriana, quien desde hace varios años vive con vitíligo. El creador de contenido sorprendió al mostrar la notable mejoría que ha presentado la influenciadora, especialmente en su rostro.

Carlos Feria muestra cómo luce hoy su esposa tras la evolución de su vitíligo
Carlos Feria muestra cómo luce hoy su esposa tras la evolución de su vitíligo. (Foto Freepik).

En el video, compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Feria comparó una fotografía tomada hace aproximadamente un año, en la que Adriana tenía manchas visibles alrededor de los ojos, la boca y en las manos, con imágenes actuales en las que su rostro luce completamente uniforme, sin rastros aparentes de la condición.

Artículos relacionados

Adriana explicó que lo más sorprendente de este cambio es que se ha dado de manera natural, sin tratamientos médicos ni productos especializados. Por esta razón, aseguró que atribuye la mejoría a su fe.

“Yo creo que Dios me está sanando”,expresó la influenciadora, aunque posteriormente mencionó que el uso de una crema también habría contribuido al proceso.

Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por el cambio y llenaron la publicación de mensajes positivos como: “Dios es bueno” o “vivir tranquila y disminuir el ayuda a disminuir las manchitas, sigan así”.

¿Qué es el vitíligo, condición que padece la esposa de Carlos Feria?

El vitíligo es una enfermedad crónica de origen autoinmune que afecta la piel y se manifiesta con la aparición de manchas blancas o claras, producto de la pérdida de melanina causada por la destrucción de los melanocitos.

Artículos relacionados

Esta condición cutánea no es contagiosa ni representa un riesgo para la salud física. Sin embargo, puede impactar la autoestima de quienes la padecen debido a su visibilidad.

De acuerdo con especialistas, existe una pequeña probabilidad, inferior al 10 por ciento, de que las manchas repigmenten de forma parcial o total sin tratamiento. No obstante, lo más común es que persistan o se extiendan con el tiempo, por lo que se recomienda seguimiento médico para intentar frenar su avance.

Esposa de Carlos Feria impacta al mostrar cómo luce hoy su vitíligo
Esposa de Carlos Feria impacta al mostrar cómo luce hoy su vitíligo. (Foto Freepik).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone Talento internacional

Confirman la causa de muerte del actor James Ransone, estrella de The Wire

Se confirma la causa de muerte del actor James Ransone, recordado por The Wire. Familiares y colegas lo despidieron con emotivos mensajes.

Nicolás Arrieta posando a la cámara. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta reapareció y reveló por qué no estuvo en la rueda de prensa de La casa de los famosos

Reconocido cantante reta a Westcol. Westcol

Reconocido cantante lanza un inesperado reto a Westcol: "Si pierdo me retiro de la música"

Reconocido influencer y cantante causó revuelo con un inesperado reto a Westcol que divide opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero protagonizaron un intercambio de mensajes cargado de emoción que confirmó su conexión tras 17 años.

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

La casa de los famosos

Valentino Lázaro rompe el silencio tras ser confirmado en La casa de los famosos Colombia 3

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos