Así luce hoy la esposa de Carlos Feria tras el cambio en su vitíligo

Adriana Valcárcel, la esposa del creador de contenido Carlos Feria, sorprendió al mostrar que su vitíligo estaría desapareciendo por cuenta propia. La mujer se mostró emocionada al ver su evolución positiva y atribuyó este inesperado cambio a Dios.

¿Cómo luce actualmente Adriana, la esposa de Carlos Feria, que padece vitíligo?

El pasado miércoles 7 de enero, Carlos Feria compartió con sus millones de seguidores en redes sociales cómo luce actualmente su esposa Adriana, quien desde hace varios años vive con vitíligo. El creador de contenido sorprendió al mostrar la notable mejoría que ha presentado la influenciadora, especialmente en su rostro.

Carlos Feria muestra cómo luce hoy su esposa tras la evolución de su vitíligo. (Foto Freepik).

En el video, compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Feria comparó una fotografía tomada hace aproximadamente un año, en la que Adriana tenía manchas visibles alrededor de los ojos, la boca y en las manos, con imágenes actuales en las que su rostro luce completamente uniforme, sin rastros aparentes de la condición.

Adriana explicó que lo más sorprendente de este cambio es que se ha dado de manera natural, sin tratamientos médicos ni productos especializados. Por esta razón, aseguró que atribuye la mejoría a su fe.

“Yo creo que Dios me está sanando”,expresó la influenciadora, aunque posteriormente mencionó que el uso de una crema también habría contribuido al proceso.

Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre los seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por el cambio y llenaron la publicación de mensajes positivos como: “Dios es bueno” o “vivir tranquila y disminuir el ayuda a disminuir las manchitas, sigan así”.

¿Qué es el vitíligo, condición que padece la esposa de Carlos Feria?

El vitíligo es una enfermedad crónica de origen autoinmune que afecta la piel y se manifiesta con la aparición de manchas blancas o claras, producto de la pérdida de melanina causada por la destrucción de los melanocitos.

Esta condición cutánea no es contagiosa ni representa un riesgo para la salud física. Sin embargo, puede impactar la autoestima de quienes la padecen debido a su visibilidad.

De acuerdo con especialistas, existe una pequeña probabilidad, inferior al 10 por ciento, de que las manchas repigmenten de forma parcial o total sin tratamiento. No obstante, lo más común es que persistan o se extiendan con el tiempo, por lo que se recomienda seguimiento médico para intentar frenar su avance.