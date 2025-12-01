Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera y Jenny López sorprenden al revelar que adoptaron: así presentaron al nuevo integrante

Jhonny Rivera y Jenny López compartieron con emoción la llegada del nuevo integrante de su familia en un emotivo video.

Juan David Velásquez
Jhonny Rivera y Jenny López le dieron la bienvenida a nuevo integrante
Jhonny Rivera y Jenny López compartieron su noble gesto. (Fotos Canal RCN)

Jhonny Rivera y su pareja Jenny López se han apoderado de las tendencias luego de revelar en las últimas horas que recibieron a un nuevo integrante en su familia.

¿Cuál es el nuevo integrante en la familia de Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera y Jenny López compartieron con emoción la llegada del nuevo integrante de su familia a través de un emotivo video.

En el audiovisual se dejaron ver la felicidad de ambos al presentar oficialmente a su “nuevo hijo”, como cariñosamente lo llamaron.

Aunque al principio mantuvieron el misterio sobre de quién se trataba, finalmente revelaron que adoptaron a una mascota que estaba en condición de calle.

En el video dejaron ver cómo encontraron al canino, quien estaba abandonado en un pueblo por el que pasaban Jhonny y Jenny, esto lo hicieron a través de una narrativa en la que el perro contaba toda la historia.

Este soy yo, recorriendo las calles de un pueblo que ni siquiera conozco porque mi familia decidió abandonarme.

El cantante Jhonny Rivera alerta sobre estafa que imita su voz con IA
Jhonny Rivera y Jenny López hicieron una emotiva obra social y adoptaron a un nuevo integrante para su familia. (Foto Canal RCN).

Él es Ramón, el nuevo integrante en la familia de Jhonny Rivera y Jenny López

En el audiovisual muestran cuando llevan a Ramón a la casa de ambos en la camioneta, en donde le cambiarían el frío suelo de las calles por una casa para perro con colchoneta y cobijas, además, de un comedero limpio.

En el video también mostraron al perro adaptándose a su nuevo hogar y otros perros que el artista y su prometida tienen en su finca. Mostrando la felicidad del canino al poder dormir bajo techo y ahora tener el amor de ellos.

El cantante y su pareja compartieron su emoción por la llegada de Ramón a su familia y con esta gran obra quisieron enviar un mensaje de esperanza a sus seguidores.

Familia, les quiero contar la historia de Ramón. Un perrito que fue abandonado por su familia… pero la vida le tenía preparado un nuevo comienzo lleno de amor.

¿Qué reacciones dejó el gran gesto de Jhonny Rivera y su pareja al adoptar perro en situación de calle?

Los fanáticos del artista llenaron las redes de mensajes de cariño y felicitaciones, destacando la sensibilidad y el corazón noble de Jhonny y Jenny, quienes no solo comparten su vida y su carrera, sino también su amor por los seres más indefensos.

Asimismo, el artista compartió un reflexivo mensaje a través de su mascota en el que aseguró que nunca hay que perder la fe en que después de lo malo llega algo bueno.

Piensen que cuando más mal la están pasando es porque algo muy bueno está por venir.

Cabe resaltar que, Jenny López es gran fanática de las mascotas y por eso el cantante al inicio de su relación la sorprendió al regalarle un perro de raza 'Salchicha' al que llamaron Violeta.

