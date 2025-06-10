La casa de los famosos México 2025 ya tiene un nuevo ganador: ¿de quién se trata?

Tras más de 71 días de convivencia, finalmente se dio a conocer al famoso que se coronó como el ganador absoluto de La casa de los famosos México 2025.

Artículos relacionados Karina García Isabella Vargas rompió el silencio sobre ruptura de Karina García y Altafulla tras importante logro

¿Quién fue el ganador de la casa de los famosos en México?

Luego de una noche tensionante, los cinco finalistas de La casa de los famosos México, Daliah Polanco, Aldo De Nigris, Mar Contreras, Abelito Sáenz y Shiky vivieron momentos llenos de angustia y tensión tras el cierre de las votaciones oficiales que definirían al nuevo ganador.

Minutos antes de conocer el veredicto final, los ganadores de las dos temporadas anteriores, Wendy Guevara y Mario Bezares “Mayito”, hicieron una aparición especial para compartir algunos consejos con los finalistas y brindarles palabras de calma y motivación.

Finalmente, la conductora del programa, Galilea Montijo subió al escenario para anunciar las posiciones finales según la votación del público y proclamar como ganador a Aldo De Nigris, quien se alzó con el título tras obtener más de 19 millones de votos.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

¿Cómo fue el orden final de los participantes en la gran final de La casa de los famosos México?

El quinto lugar fue para la actriz Mar Contreras, quien obtuvo 2'823.177 votos y abandonó la casa visiblemente emocionada al conocer el resultado.

Tiempo después, se anunció que Shiky ocupó el cuarto lugar con 2'929.815 votos, quedando muy cerca del puesto anterior.

La gran sorpresa de la noche llegó con la tercera posición, que fue para Abelito, con 6'247.210 votos, ya que muchos espectadores lo consideraban el favorito para llevarse la victoria.

Finalmente, Daliah Polanco consiguió el segundo lugar con 10'619.904 votos, consolidándose como una de las participantes más queridas de la temporada.

Al confirmarse su victoria, Aldo no pudo contener las lágrimas y fue invitado al jardín de la casa para cumplir con la tradicional despedida: apagar las luces y celebrar su triunfo al llevarse el premio mayor de 4 millones de pesos mexicanos.

Artículos relacionados Influencers Así luce el salón de belleza de Valeria Márquez a cinco meses de su fallecimiento | VIDEO

¿Quién es Aldo De Nigris, ganador de La casa de los famosos México?

Aldo De Nigris es un exfutbolista y entrenador mexicano originario de Monterrey, Nuevo León, conocido por su destacada trayectoria en equipos como Rayados de Monterrey, Tigres UANL y Club Necaxa.

Tras su retiro del fútbol profesional, se desempeñó como comentarista deportivo y asistente técnico, además de incursionar en el mundo del entretenimiento, donde ganó gran popularidad por su carisma y cercanía con el público.