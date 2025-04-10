Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

Maluma se convirtió en el primer artista en cantar en el Empire State Building en Nueva York, mostrando su talento ante el mundo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Maluma deslumbró con su presentación desde lo más alto del Empire State Building. (Foto: Mike Coppola/Getty Images for SiriusXM/AFP)

El nombre de Maluma sigue dominando las tendencias en redes sociales, luego de hacer historia al convertirse en el primer artista en cantar en vivo desde el Empire State Building de Nueva York, a más de 380 metros de altura.

Artículos relacionados

¿Por qué Maluma cantó en el Empire State Building en Nueva York?

El intérprete de 'Felices los 4' fue seleccionado por una reconocida marca de fragancias para cantar desde lo más alto del Empire State Building, con el fin de festejar que sus nuevas presentaciones lograron posicionarse en el mercado.

El concierto que dio el paisa ante de millones de personas, fue transmitido en YouTube, donde dejó ver que la colosal estructura mantenía en su punta los colores de la bandera colombiana.

La presentación del cantante de 31 años generó orgullo entre sus compatriotas que no dudaron en reaccionar y compartir en redes la experiencia inigualable del artista.

Maluma cantó desde lo más alto del Empire State Building en Nueva York
Maluma llenó de orgullo a los colombianos con su presentación en el Empire State Building. (Foto: Mike Coppola/Getty Images/ AFP)

Artículos relacionados

¿Qué canciones interpretó Maluma desde lo alto del Empire State Building?

Con cuatro de los temas más representativos de su carrera, Maluma se subió a la cima del Empire State para interpretar 'Corazón', 'Hawái', 'Chantaje' y 'Bronceador', éxitos que hicieron vibrar a sus seguidores alrededor del mundo.

La presentación, grabada desde lo más alto de Nueva York, reflejó la evolución del artista y su capacidad para conquistar escenarios únicos con su carisma y energía inigualable.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Maluma ante su presentación en el Empire State Building?

A través de sus historias en Instagram, Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, compartió su emoción tras cantar en un escenario tan emblemático.

El artista mencionó que “ni King Kong estaría listo para esto”, haciendo alusión al gorila más famoso del cine, quien precisamente protagonizó una de sus escenas más icónicas en lo alto del Empire State Building.

Maluma cantó desde lo más alto del Empire State Building en Nueva York
Maluma indicó que ni su presentación la entendería 'King Kong'. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Asimismo, el colombiano expresó su orgullo por representar a su país en un momento tan histórico, destacando que cantar desde uno de los lugares más reconocidos del mundo es un sueño hecho realidad y una muestra del poder global que ha alcanzado su música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Greeicy y su casi beso con otro cantante Greeicy

Greeicy Rendón publicó un video después de tomarse unas copas de vino

Con un par de copas de vino y mucha emoción, Greeicy Rendón compartió un mensaje de gratitud que conmovió a miles en redes sociales.

Talento nacional

Revelan video inédito de Beéle antes de la fama que sorprende a sus fans

Un video del pasado muestra al cantante Beéle en sus primeros pasos musicales, antes de convertirse en la estrella que es hoy.

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Paola Jara rompió en llanto al despedirse de los escenarios

Entre lágrimas y un Movistar Arena lleno, Paola Jara cerró su último concierto del 2025 antes de dedicarse a la llegada de su hija Emilia.

Lo más superlike

Marcela Reyes confesó que perdió un hijo de B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes sorprendió al confesar que perdió un hijo de B-King antes de su muerte

Marcela Reyes conmocionó al revelar en medio de una entrevista que perdió un hijo de B-King antes de su trágica muerte en México.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

Murió influencer y presentadora Viral

Murió presentadora e influencer a sus 21 años; fue hallada sin vida

Jorge Herrera fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025 tras un plato con errores de cocción. MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"