Maluma llevó su música a las alturas: así fue su impactante show en el Empire State Building

El nombre de Maluma sigue dominando las tendencias en redes sociales, luego de hacer historia al convertirse en el primer artista en cantar en vivo desde el Empire State Building de Nueva York, a más de 380 metros de altura.

¿Por qué Maluma cantó en el Empire State Building en Nueva York?

El intérprete de 'Felices los 4' fue seleccionado por una reconocida marca de fragancias para cantar desde lo más alto del Empire State Building, con el fin de festejar que sus nuevas presentaciones lograron posicionarse en el mercado.

El concierto que dio el paisa ante de millones de personas, fue transmitido en YouTube, donde dejó ver que la colosal estructura mantenía en su punta los colores de la bandera colombiana.

La presentación del cantante de 31 años generó orgullo entre sus compatriotas que no dudaron en reaccionar y compartir en redes la experiencia inigualable del artista.

Maluma llenó de orgullo a los colombianos con su presentación en el Empire State Building. (Foto: Mike Coppola/Getty Images/ AFP)

¿Qué canciones interpretó Maluma desde lo alto del Empire State Building?

Con cuatro de los temas más representativos de su carrera, Maluma se subió a la cima del Empire State para interpretar 'Corazón', 'Hawái', 'Chantaje' y 'Bronceador', éxitos que hicieron vibrar a sus seguidores alrededor del mundo.

La presentación, grabada desde lo más alto de Nueva York, reflejó la evolución del artista y su capacidad para conquistar escenarios únicos con su carisma y energía inigualable.

¿Cómo reaccionó Maluma ante su presentación en el Empire State Building?

A través de sus historias en Instagram, Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, compartió su emoción tras cantar en un escenario tan emblemático.

El artista mencionó que “ni King Kong estaría listo para esto”, haciendo alusión al gorila más famoso del cine, quien precisamente protagonizó una de sus escenas más icónicas en lo alto del Empire State Building.

Maluma indicó que ni su presentación la entendería 'King Kong'. (Foto: Mireya Acierto/Getty Images/AFP)

Asimismo, el colombiano expresó su orgullo por representar a su país en un momento tan histórico, destacando que cantar desde uno de los lugares más reconocidos del mundo es un sueño hecho realidad y una muestra del poder global que ha alcanzado su música.