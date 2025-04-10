Paola Jara rompió en llanto al despedirse de los escenarios

Paola Jara vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera durante su última presentación del año, con un concierto completamente lleno en el Movistar Arena de Chile, no pudo contener las lágrimas al ver el montaje de lo que sería su último show y una pausa en su camino musical debido al nacimiento de su hija Emilia.

El evento se convirtió en un logro personal para Paola Jara, quien compartió con sus seguidores un video en el que se le ve llorando de emoción, mientras su esposo, Jessi Uribe, la abrazaba.

¿Por qué este concierto es tan especial para Paola Jara?

La presentación en Santiago de Chile marcó el cierre de un ciclo que quedará en la memoria de la cantante, pues fue el último concierto que ofrecerá en el 2025 y también la antesala de un retiro temporal que se extenderá por varios meses del 2026.

En un mensaje compartido en redes sociales, la artista confesó que en algún momento pensó en cancelar el espectáculo, al sentirse insegura por su estado físico y la exigencia que conlleva estar sobre el escenario, sin embargo, resaltó que tanto Dios como su público tenían otros planes y que, finalmente, el resultado fue un “sold out” que selló con broche de oro su trayectoria reciente.

¿Cómo vivió Paola Jara este momento frente a sus seguidores?

Mientras lloraba, expresó que el concierto no solo representaba un éxito en taquilla, sino también un capítulo emocionalmente importante en su vida. Para Paola Jara, este show fue la confirmación de lo mucho que su música ha significado para sus seguidores y del apoyo que ha recibido en una etapa tan especial como la maternidad.

¿Cómo se llamará la bebé de Jessi Uribe y Paola Jara? | Foto: Buen Día, Colombia

A su lado, Jessi Uribe fue un apoyo incondicional, pues l cantante no solo estuvo presente en el escenario, sino que la abrazó en medio de la emoción, acompañándola en lo que describieron como una mezcla de gratitud, nostalgia y felicidad por lo que viene.

¿Qué significa este retiro para la carrera de Paola Jara y Jessi Uribe?

El nacimiento de Emilia marca el inicio de un nuevo rol en la vida de Paola Jara, el de madre. Por esa razón, la artista ha decidido apartarse de los escenarios durante los próximos meses para dedicarse de lleno a su familia.

Paola Jara tendrá a su bebé en el mes de noviembre, por lo que aseguró que se retirara de los escenarios. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

Y aunque para sus seguidores será difícil no verla en conciertos, muchos han expresado mensajes de respaldo, afirmando que lo más importante ahora es que viva con plenitud esta nueva etapa.

El cierre de este año con un espectáculo en Chile quedará en la memoria de sus fans como una despedida cargada de emoción, en la que Paola Jara demostró que, aunque los escenarios son su lugar favorito, su mayor ilusión está ahora en la nueva etapa que vive.