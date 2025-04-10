¡Dayro sorprendió en redes con un nuevo look en sus manos! Así luce

Dayro Moreno volvió a ser tendencia, pero en esta ocasión por un detalle de su estilo personal, pues decidió mostrar en sus redes sociales un nuevo diseño en sus uñas, con pequeñas fresas rojas que no pasaron desapercibidas.

El gesto, lejos de ser algo simple, provocó una ola de comentarios que con todo tipo de opiniones sobre su elección estética.

¿Qué mostró Dayro en su más reciente video?

A través de sus historias de Instagram, el jugador compartió un video donde presumía con orgullo su manicura con un diseño bastante particular, fresas rojas que se extendían en varias de sus uñas.

No es la primera vez que Moreno da señales de interesarse por la moda y por resaltar su imagen fuera del terreno de juego, pero este estilo marcó un contraste con lo que normalmente esperan los aficionados de un futbolista.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores ante el nuevo estilo de Dayro Moreno?

Las redes sociales se llenaron de comentarios en cuestión de minutos y algunos usuarios destacaron el valor del futbolista al mostrarse auténtico, subrayando que cada persona tiene derecho a expresar su identidad de la forma que desee.

Dayro Moreno compartió en Instagram sus uñas decoradas con fresas rojas. | Foto Alejandro Pagni / AFP.

En contraste, también surgieron mensajes de desaprobación y parte de los internautas no vio con buenos ojos que un futbolista profesional exhibiera este tipo de tendencias, asegurando que no encajaban con la figura que se espera de un jugador reconocido.

¿Qué refleja este gesto en la imagen de Dayro Moreno?

Más allá de los comentarios encontrados, su manicura con fresas rojas parece reforzar una idea clara, la confianza en sí mismo. El atacante demostró que se siente cómodo con su estilo y que está dispuesto a mostrarlo sin miedo a lo que puedan decir.

Las uñas de Dayro provocaron comentarios divididos: entre aplausos y críticas. (AFP: ALEJANDRO PAGNI)

El gesto no solo puso a Dayro en el foco de la conversación, sino que también abrió un debate sobre la libertad de los futbolistas para explorar nuevas formas de expresarse. En un mundo donde la imagen juega un papel clave, el delantero mostró que no tiene problema en marcar la diferencia, incluso fuera del campo.