¡Dayro sorprendió en redes con un nuevo look en sus manos! Así luce

Dayro Moreno mostró su manicura con fresas rojas y causó sorpresa: algunos lo aplaudieron por su autenticidad, otros lo criticaron duramente.

Sharik Guzmán
Dayro Moreno compartió su rutina estética en un blog de YouTube.
Dayro Moreno sorprende a sus fans mostrando cómo cuida su imagen fuera del fútbol.

Dayro Moreno volvió a ser tendencia, pero en esta ocasión por un detalle de su estilo personal, pues decidió mostrar en sus redes sociales un nuevo diseño en sus uñas, con pequeñas fresas rojas que no pasaron desapercibidas.

El gesto, lejos de ser algo simple, provocó una ola de comentarios que con todo tipo de opiniones sobre su elección estética.

¿Qué mostró Dayro en su más reciente video?

A través de sus historias de Instagram, el jugador compartió un video donde presumía con orgullo su manicura con un diseño bastante particular, fresas rojas que se extendían en varias de sus uñas.

 

No es la primera vez que Moreno da señales de interesarse por la moda y por resaltar su imagen fuera del terreno de juego, pero este estilo marcó un contraste con lo que normalmente esperan los aficionados de un futbolista.

¿Cómo reaccionaron sus seguidores ante el nuevo estilo de Dayro Moreno?

Las redes sociales se llenaron de comentarios en cuestión de minutos y algunos usuarios destacaron el valor del futbolista al mostrarse auténtico, subrayando que cada persona tiene derecho a expresar su identidad de la forma que desee.

Dayro Moreno
Dayro Moreno compartió en Instagram sus uñas decoradas con fresas rojas.

En contraste, también surgieron mensajes de desaprobación y parte de los internautas no vio con buenos ojos que un futbolista profesional exhibiera este tipo de tendencias, asegurando que no encajaban con la figura que se espera de un jugador reconocido.

¿Qué refleja este gesto en la imagen de Dayro Moreno?

Más allá de los comentarios encontrados, su manicura con fresas rojas parece reforzar una idea clara, la confianza en sí mismo. El atacante demostró que se siente cómodo con su estilo y que está dispuesto a mostrarlo sin miedo a lo que puedan decir.

Dayro Moreno se ganó un cupo en Colombia
Las uñas de Dayro provocaron comentarios divididos: entre aplausos y críticas.

El gesto no solo puso a Dayro en el foco de la conversación, sino que también abrió un debate sobre la libertad de los futbolistas para explorar nuevas formas de expresarse. En un mundo donde la imagen juega un papel clave, el delantero mostró que no tiene problema en marcar la diferencia, incluso fuera del campo.

