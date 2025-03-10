Jorge Herrera se despidió por segunda vez de MasterChef Celebrity

La cocina más famosa del país vivió una noche cargada de emociones, pues la competencia cerró un nuevo ciclo con la salida de uno de los participantes más comentados de la temporada.

En esta ocasión, el eliminado fue Jorge Herrera, quien no logró convencer a los jurados con su propuesta, a pesar de haber regresado recientemente gracias a la votación de sus compañeros.

El actor, que había visto en este retorno una segunda oportunidad para demostrar su talento, se enfrentó a un reto que exigía precisión, técnica y mucho control del tiempo, sin embargo, pequeños detalles en la ejecución de su plato terminaron costándole nuevamente su lugar en el reality.

¿Qué pasó con el plato de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

Para esta ocasión, Jorge decidió presentar un arroz pacífico con mariscos, leche de coco y un toque de vino, un plato lleno de sabor tradicional y con gran potencial de impactar al jurado.

No obstante, el error principal estuvo en el punto de cocción de los mariscos, que se pasaron de tiempo, perdiendo la frescura y textura, los jurados fueron claros al señalar que el exceso de cocción opacó el resultado, lo que se sumó a la falta de práctica que, según ellos, había sido un factor determinante en su desempeño.

La expectativa era alta, pues Jorge había sido beneficiado con la confianza de sus compañeros al volver a la competencia, pero no logró aprovechar al máximo esa segunda oportunidad.

¿Cómo se vivió la tensión con Ricardo Vesga en MasterChef Celebrity?

La eliminación estuvo muy reñida entre Jorge y Ricardo Vesga, ya que los dos presentaron platos con fallas técnicas que los dejaron en la cuerda floja, sin embargo, el plato de Ricardo obtuvo un puntaje ligeramente más favorable, lo que le permitió quedarse en el programa una vez más.

Aunque Ricardo continúa en competencia, la tensión no desaparece, varios de sus compañeros consideran que ha sido salvado en repetidas ocasiones, y que su permanencia depende más de factores externos que de su propio nivel en la cocina. Él, fiel a su estilo, aseguró que la “Virgen de Guadalupe” siempre lo acompaña y le da la suerte necesaria para superar cada obstáculo.

¿Qué significa la salida de Jorge para la competencia MasterChef Celebrity?

La despedida de Jorge Herrera marca el cierre de un ciclo importante dentro del reality, su eliminación deja claro que en esta etapa cada detalle cuenta, y que la constancia es clave para avanzar.

Las reacciones que dejó la segunda eliminación de Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

Aunque él manifestó no estar de acuerdo con la decisión, aceptó que la exigencia del programa no da margen para errores, ahora, las miradas se centran en quién será el próximo en caer y quién logrará avanzar hacia la recta final de MasterChef Celebrity Colombia 2025.