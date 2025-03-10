Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

MasterChef Celebrity vuelve los fines de semana: sábado especial y domingo con episodio original

MasterChef Celebrity vuelve a las noches del fin de semana Encontrémonos a las 8 p.m por el Canal RCN.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
MasterChef regresa los sábados y domingos.
MasterChef Celebrity vuelve los fines de semana. (Foto Canal RCN)

La cocina más famosa del mundo no solo sigue en plena actividad entre semana, sino que ahora también se apodera de los fines de semana.

Artículos relacionados

MasterChef Celebrity sábados y domingo por el CanalRCN.
Desde el 4 de octubre podrás disfrutar de MasterChef Celebrity los sábados y domingos a las 8 p.m. (Foto Canal RCN)

Y es que, los seguidores de MasterChef Celebrity Colombiatienen una nueva razón para no despegarse de la pantalla. Además de los capítulos que se siguen emitiendo entre semana, el programa regresa los fines de semana con dos entregas: los sábados y domingos a las 8 de la noche por el CanalRCN.

Los sábados, los televidentes podrán disfrutar de un capítulo especial con los mejores momentos de las celebridades en la cocina. Los domingos, en cambio, se emite un episodio original, con retos culinarios que ponen a prueba a las celebridades, quienes deberán presentar sus mejores platos para conquistar al exigente jurado.

Este regreso del programa los fines de semana ha generado alta expectativa entre los fanáticos del mundo culinario que ahora tienen más contenido para disfrutar.

La competencia sigue al rojo vivo y cada semana se pone más intensa. Ahora, con capítulos todos los días, MasterChef Celebrity se convierte en el plan perfecto para quienes disfrutan del drama combinado con la cocina.

Artículos relacionados

A lo largo de esta temporada, varios famosos han tenido que despedirse de la competencia, dejando momentos memorables en la cocina. Hasta el momento los eliminados son los siguientes:

  • Yesenia Valencia – actriz. Fue la primera en salir tras retirarse voluntariamente por motivos personales.
  • Julián Zuluaga – actor. Su preparación de pollo fue insípida y mal presentada.
  • Rodrigo Candamil – actor. Fue eliminado por errores técnicos en una preparación.
  • René Higuita – exfutbolista. Su plato con exceso de sal lo dejó fuera de competencia.
  • Luly Bossa – actriz. Falló en la presentación y el sabor de su plato.
  • Andrea Guzmán – actriz. Fue eliminada por entregar pollo crudo.
  • Mario Alberto Yepes – exfutbolista. Su changua no convenció al jurado.
  • Nicolás Montero – actor y gestor cultural. Presentó un plato considerado demasiado básico.
  • Jorge Herrera – actor. Fue eliminado por errores en su preparación, pero luego reingresó gracias a una votación interna de sus compañeros
  • Valeria Aguilar – Improvisadora. Fue eliminada en una de las rondas más reñidas del programa.
  • Caterin Escobar – actriz. Olvidó retirar una brida en su plato de pollo enrollado, lo que le costó la eliminación.
Jorge Herrera regresa a la competencia.
Jorge Herrera regresa a MasterChef Celebrity por votación de sus compañeros. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el regreso de Jorge Herrera a la competencia?

Jorge Herrera fue el séptimo eliminado del programa tras presentar un plato con fallas en su preparación. Sin embargo, los cocineros activos votaron por el eliminado que querían de regreso. Jorge Herrera obtuvo seis votos, superando a Valeria Aguilar, quien recibió cuatro, y a Luly Bossa, con uno.

Artículos relacionados

Su regreso a la competencia generó bastante polémica, algunos de sus compañeros estaban felices y apoyaron su reingreso, mientras otros no lo vieron con buenos ojos.

Lo cierto es que las celebridades que siguen en competencia anhelan con ser parte del Top 10 de esta temporada y están dispuestos a darlo por todo por lograrlo.

No te puedes perder nada de lo que pasa en la cocina más famosa de Colombia, ahora todas las noches a las 8 p.m. por el Canal RCN y la app oficial, donde además podrás revivir los capítulos recientes de este reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Michelle Rouillard confesó que llegó a MasterChef con un gran temor desde el inicio. MasterChef Celebrity Colombia

Michelle no se guardó nada en Masterchef y confesó que "Le tenía pánico a esta cocina"

Antes de iniciar el reto de eliminación, Michelle Rouillard conmovió con una sincera confesión sobre el miedo que sintió en MasterChef.

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

El público responde quién de las 6 celebridades en riesgo será la doceava eliminada de MasterChef

Los televidentes manifestaron sus opiniones de sus favoritos para la más nueva eliminación de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity, 10 años MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería el doceavo eliminado de MasterChef Celebrity 2025

La IA eligió entre los seis participantes que corren riesgo en la eliminación número 12 de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Yeferson Cossio sorprendió al mostrar cómo una piraña mordía pasto fuera del agua. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio causa polémica al mostrar la mordida de una piraña en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio generó críticas tras compartir un video en el Amazonas con una piraña que mordía pasto.

Juan Lozano en la cabina de la FM. Viral

SOMOS RCN Radio: la nueva apuesta para consolidar una sola voz en todo el país

Jessi Uribe y Paola Jara Paola Jara

¡Emilia ya es la consentida! Así reaccionaron Paola Jara y Jessi Uribe ante los regalos de sus fans

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida. Belinda

Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel