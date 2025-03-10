MasterChef Celebrity vuelve los fines de semana: sábado especial y domingo con episodio original

La cocina más famosa del mundo no solo sigue en plena actividad entre semana, sino que ahora también se apodera de los fines de semana.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece reconocida cantante tras caer de un sexto piso: esto se sabe

Desde el 4 de octubre podrás disfrutar de MasterChef Celebrity los sábados y domingos a las 8 p.m. (Foto Canal RCN)

Y es que, los seguidores de MasterChef Celebrity Colombiatienen una nueva razón para no despegarse de la pantalla. Además de los capítulos que se siguen emitiendo entre semana, el programa regresa los fines de semana con dos entregas: los sábados y domingos a las 8 de la noche por el CanalRCN.

Los sábados, los televidentes podrán disfrutar de un capítulo especial con los mejores momentos de las celebridades en la cocina. Los domingos, en cambio, se emite un episodio original, con retos culinarios que ponen a prueba a las celebridades, quienes deberán presentar sus mejores platos para conquistar al exigente jurado.

Este regreso del programa los fines de semana ha generado alta expectativa entre los fanáticos del mundo culinario que ahora tienen más contenido para disfrutar.

La competencia sigue al rojo vivo y cada semana se pone más intensa. Ahora, con capítulos todos los días, MasterChef Celebrity se convierte en el plan perfecto para quienes disfrutan del drama combinado con la cocina.

A lo largo de esta temporada, varios famosos han tenido que despedirse de la competencia, dejando momentos memorables en la cocina. Hasta el momento los eliminados son los siguientes:

Yesenia Valencia – actriz. Fue la primera en salir tras retirarse voluntariamente por motivos personales.

– actriz. Fue la primera en salir tras retirarse voluntariamente por motivos personales. Julián Zuluaga – actor. Su preparación de pollo fue insípida y mal presentada.

– actor. Su preparación de pollo fue insípida y mal presentada. Rodrigo Candamil – actor. Fue eliminado por errores técnicos en una preparación.

– actor. Fue eliminado por errores técnicos en una preparación. René Higuita – exfutbolista. Su plato con exceso de sal lo dejó fuera de competencia.

– exfutbolista. Su plato con exceso de sal lo dejó fuera de competencia. Luly Bossa – actriz. Falló en la presentación y el sabor de su plato.

– actriz. Falló en la presentación y el sabor de su plato. Andrea Guzmán – actriz. Fue eliminada por entregar pollo crudo.

– actriz. Fue eliminada por entregar pollo crudo. Mario Alberto Yepes – exfutbolista. Su changua no convenció al jurado.

– exfutbolista. Su changua no convenció al jurado. Nicolás Montero – actor y gestor cultural. Presentó un plato considerado demasiado básico.

– actor y gestor cultural. Presentó un plato considerado demasiado básico. Jorge Herrera – actor. Fue eliminado por errores en su preparación, pero luego reingresó gracias a una votación interna de sus compañeros

– actor. Fue eliminado por errores en su preparación, pero luego reingresó gracias a una votación interna de sus compañeros Valeria Aguilar – Improvisadora. Fue eliminada en una de las rondas más reñidas del programa.

– Improvisadora. Fue eliminada en una de las rondas más reñidas del programa. Caterin Escobar – actriz. Olvidó retirar una brida en su plato de pollo enrollado, lo que le costó la eliminación.

Jorge Herrera regresa a MasterChef Celebrity por votación de sus compañeros. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el regreso de Jorge Herrera a la competencia?

Jorge Herrera fue el séptimo eliminado del programa tras presentar un plato con fallas en su preparación. Sin embargo, los cocineros activos votaron por el eliminado que querían de regreso. Jorge Herrera obtuvo seis votos, superando a Valeria Aguilar, quien recibió cuatro, y a Luly Bossa, con uno.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate revela nueva colaboración musical ¿Quién es la artista que aparece junto a ella?

Su regreso a la competencia generó bastante polémica, algunos de sus compañeros estaban felices y apoyaron su reingreso, mientras otros no lo vieron con buenos ojos.

Lo cierto es que las celebridades que siguen en competencia anhelan con ser parte del Top 10 de esta temporada y están dispuestos a darlo por todo por lograrlo.

No te puedes perder nada de lo que pasa en la cocina más famosa de Colombia, ahora todas las noches a las 8 p.m. por el Canal RCN y la app oficial, donde además podrás revivir los capítulos recientes de este reality.