Michelle no se guardó nada en Masterchef y confesó que "Le tenía pánico a esta cocina"

Antes de iniciar el reto de eliminación, Michelle Rouillard conmovió con una sincera confesión sobre el miedo que sintió en MasterChef.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Michelle Rouillard confesó que llegó a MasterChef con un gran temor desde el inicio.
Michelle Rouillard confesó que llegó a MasterChef con un gran temor desde el inicio. Foto Canal RCN

La tensión crece en la cocina más famosa del país con un nuevo reto de eliminación que definirá el futuro de cuatro celebridades que han dejado huella a lo largo de esta temporada.

Los participantes que quedaron en la cuerda floja son Raúl Ocampo, Ricardo Vesga, Alejandra Ávila y Michelle Rouillard, quienes tuvieron que reflexionar sobre lo que representó para ellos ser parte de esta competencia antes de prender nuevamente el fuego de la cocina.

¿Qué dijo Michelle al confesar su miedo en MasterChef Celebrity?

Michelle fue consultada sobre lo que le gustaría dejar como huella en el programa si llegara a despedirse, su respuesta sorprendió por la vulnerabilidad con la que habló y reveló que, desde el inicio, sintió un pánico enorme al entrar a la cocina de MasterChef Celebrity, un temor que la acompañó en varias etapas y que la llevó a dudar de sus capacidades.

Michelle Rouillard luchó contra la estufa en el reto de campo en Tolemaida.
Michelle Rouillard conmovió con un mensaje sobre valentía antes del reto de eliminación. Foto Canal RCN

“Me atreví a enfrentar este reto y estuve lejos de sentirme perfecta en la cocina" expresó.

Sus palabras resonaron, pues el jurado en varias ocasiones le señaló que debía abrirse más a los consejos y confiar en sus instintos para avanzar.

¿Cómo reaccionaron los demás participantes en riesgo en MasterChef Celebrity?

Raúl Ocampo, por su parte, indicó que lo que quiere dejar en el programa es la demostración de que nunca es tarde para reinventarse y que, incluso en un escenario distinto a su carrera, se puede dar lo mejor.

Alejandra Ávila
Alejandra Ávila confiesa lo que viene en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Ricardo Vesga habló desde la gratitud, asegurando que cada experiencia en el reality le permitió acercarse más a un público que lo valora, y Alejandra Ávila destacó que lo más importante es haber mostrado disciplina y respeto por cada etapa de la competencia.

Las respuestas reflejaron no solo la tensión del momento, sino también la huella emocional que deja MasterChef Celebrity en sus participantes.

¿Qué se viene en el reto de eliminación en MasterChef Celebrity?

Con las emociones a flor de piel, el programa avanza hacia un nuevo reto de eliminación, y los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso dejaron claro que esta etapa no admite errores, cada plato debe sorprender por sabor, color y presentación, lo que aumenta la incertidumbre sobre quién abandonará la competencia en esta ocasión.

