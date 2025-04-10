Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Los memes y reacciones que dejó la segunda eliminación de Jorge Herrera de MasterChef Celebrity

Con su plato 'Arroz Pacífico', Jorge Herrera no logró conquistar a los chefs y tuvo que decirle adiós a la competencia nuevamente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Herrera se convirtió en el reciente eliminado de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

En un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity 2025, un nuevo participante abandonó la competencia. En esta oportunidad, Jorge Herrera quien regresó apenas hace algunos capítulos, fue quien no logró convencer a los jurados con su preparación, por lo que tuvo que despedirse por segunda vez.

¿Por qué Jorge Herrera se convirtió en el reciente eliminado de MasterChef Celebrity?

Tras culminarse el tiempo para las degustaciones, Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch se reunieron para deliberar y tomar una decisión que más tarde comunicaron frente a los participantes y todo Colombia.

En primer lugar, los chefs le pidieron a Luis Fernando Hoyos, Michelle Rouillard y Raúl Ocampo que subieran al balcón, mientras que a Ricardo Vesga y a Jorge Herrera que, pasaran al frente.

Dicho esto, los jurados finalmente dieron a conocer que el siguiente eliminado fue Jorge Herrera, pues a su criterio el plato que eligió para llevar al atril tenía varias inconsistencias.

Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025.
Las reacciones que dejó la segunda eliminación de Jorge Herrera. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionó el público tras la eliminación de Jorge Herrera en MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse, la decisión del jurado de elegir al actor como la persona que debía abandonar la competencia generó diversas opiniones en redes sociales, pues muchos no esperaban que su paso fuera tan fugaz.

Jorge Herrera en MasterChef Celebrity 2025.
Jorge Herrera se despidió de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

En gran parte, los internautas lamentaron que Jorge, recordado por su actuación en ‘Yo Spy Betty La Fea’, no hubiese logrado conquistar el exigente paladar de los chefs, pues su presencia en la cocina fue para muchos una razón más para seguir conectado con el programa.

¿Cuál fue el error que cometió Jorge Herrera y por el que fue eliminado de MasterChef Celebrity?

Con su plato ‘Arroz Pacífico’, Herrera pasó al frente seguro y convencido de poder superar este reto de eliminación, sin embargo, una vez fue probado las críticas de los chefs no se hicieron esperar, quienes aseguraron que los mariscos estaban pasados de cocción y el arroz estaba mazacotudo.

Antes de irse, el exparticipante envió un saludo a las celebridades y, como es habitual tomó sus cuchillos para posteriormente salir por la puerta grande.

