Así reaccionaron los participantes tras la salida de Jorge Herrera en Masterchef: "Con sabor a injusticia"

Este capítulo de MasterChef Celebrity cerró un nuevo ciclo, pues el eliminado de la noche fue Jorge Herrera, un participante que por segunda vez no consiguió cumplir con las expectativas, y su salida, lejos de pasar desapercibida, provocó distintas reacciones entre los participantes y abrió un debate sobre la justicia en la competencia.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Jorge Herrera se despidió por segunda vez de MasterChef Celebrity

¿Qué dijo Jorge Herrera tras conocer su eliminación en MasterChef Celebrity?

Luego de presentar un arroz pacífico con mariscos y leche de coco, Jorge no logró convencer a los jurados, quienes consideraron que la cocción de los ingredientes no estaba en su punto ideal.

Al escuchar la opinión del jurado y la despedida de Claudia Bahamón, quien le recordó la importancia de aprovechar las segundas oportunidades, el actor reaccionó con incomodidad.

Jorge manifestó que el comentario no le parecía justo, pues según sus palabras, para aprovechar una segunda oportunidad es necesario que existan condiciones reales que lo permitan, y en su caso, sentía que no se le había dado el espacio suficiente para hacerlo. Sus declaraciones generaron un ambiente de incomodidad y dejaron claro que para él, esta despedida tuvo un sabor amargo.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Michelle no se guardó nada en Masterchef y confesó que "Le tenía pánico a esta cocina"

¿Cómo reaccionaron los demás participantes en MasterChef Celebrity tras la salida de Jorge Herrera?

Mientras Jorge expresaba su inconformidad, el resto de los participantes mostraron reacciones divididas, pues algunos, como Raúl Ocampo, consideraron que el eliminado de la noche debió ser Ricardo Vesga, quien también ha estado en la cuerda floja en varias ocasiones.

Jorge Herrera se despidió de MasterChef Celebrity 2025. Foto | Canal RCN.

Por otro lado, varios de los participantes no se mostraron sorprendidos, entre ellos destacó Violeta Bergonzi, quien fue muy clara en afirmar que, desde su perspectiva, la decisión de traer a Jorge de regreso se dio porque no lo veían como un gran rival en la cocina.

En sus palabras, sería poco estratégico votar por alguien que pudiera representar un verdadero riesgo de competencia y su postura fue respaldada de manera sutil por otros participantes que prefirieron no entrar en polémicas.

Artículos relacionados Marcela Reyes Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

¿Qué significa la salida de Jorge Herrera para el grupo en MasterChef Celebrity?

La eliminación de Jorge Herrera dejó un ambiente particular dentro de la cocina, más serenidad que tristeza, pues si bien muchos reconocen el cariño que le tienen como persona, también coinciden en que su desempeño no logró evolucionar al ritmo que la competencia exige.

Jorge Herrera se convirtió en el reciente eliminado de MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

Ahora, con su partida, los participantes que pasan a una nueva etapa continúan enfocados, conscientes de que cada reto puede marcar un antes y un después en su camino hacia la final. La reacción de los participantes evidenció que, en este punto las amistades existen, pero la estrategia es la que marca el rumbo de las decisiones.